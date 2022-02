Xiaomi will Apple auf dem Smarthome-Markt überholen

Xiaomi will zukünftig mehr vom Kuchen der High-End Smartphones abhaben. Wie die South China Morning Post berichtet, ließ der Firmengründer Lei Jun auf dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo verlauten, dass sich sein Unternehmen im Produktbereich mit Apple messen und innerhalb der nächsten drei Jahre nicht nur Chinas größte High-End-Marke werden, sondern sich auch zum weltweit größten Smartphone-Anbieter entwickeln wolle.

Der Xiaomi-Gründer wählte dabei so drastische Worte wie „es geht um Leben und Tod“ und hängt die Messlatte mit seinen Aussagen extrem hoch. Schließlich hat Apple den Zahlen von Marktforschern zufolge im letzten Quartal 2021 sogar Samsung als Marktführer abgelöst und hält nun rund 22 Prozent des weltweiten Smartphone-Markts. Hinter Samsung auf Platz zwei liegen dann die drei chinesischen Branchenriesen Xiaomi, Oppo und Vivo.

Smartphone-Marktanteile in China Q4 2021 – Grafik: Canalys

Für begrenzte Zeit lag Xiaomi im zweiten Quartal des vergangenen Jahres aber in der Tat schon schon mal vor Apple, damals noch hinter Samsung auf dem zweiten Platz. Allerdings hat wohl insbesondere die Chip-Knappheit das Wachstum des Konzerns in der zweiten Jahreshälfte dann wieder ausgebremst.

Während offizielle Zahlen der Marktbeteiligten fehlen, sind sich Marktforscher mit Blick auf die Positionskämpfe in China einig. Apple konnte dort mit dem iPhone 13 im letzten Quartal des vergangenen Jahres enorm zulegen, während Xiaomi, Vivo, Oppo und Honor eng beieinander um den zweiten Platz kämpfen. Der Smartphone-Markt in China ist kräftig in Bewegung, seit der einstige dortige Marktführer Huawei wohl insbesondere aufgrund der durch die Trump-Administration verhängten Einschränkungen in den USA massiv ins Straucheln kam.

Xiaomi will sich von den Mitbewerbern in China durch einen mit Apple vergleichbaren High-End-Status abheben. Neben Premiumgeräten will der Konzern über die nächsten drei Jahre hinweg auch 20.000 neue Ladengeschäfte zusätzlich zu den rund 10.000 bereits bestehenden quer über China hinweg eröffnen.