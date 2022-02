Mophie 3-in-1 Travel Charger: MagSafe-Ladepaket für unterwegs

Mophie bietet seinen 3 in 1 Wireless Travel Charger mittlerweile auch in Europa zur Bestellung an. Das Zubehör kombiniert einen MagSafe-Ladeteller fürs iPhone mit einem aufstellbaren Ladepuck für die Apple Watch und einer AirPods-Ladefläche.

Überraschend mit Blick auf das Angebot von Mophie ist die Tatsache, dass die neue Ladestation in Europa über die Webseite des Herstellers und nicht – zumindest bislang – weder über Apple noch andere Plattformen vertrieben wird. In den USA wird der Mophie 3-in-1 Travel Charger als „Only at Apple“ gelistet und ist dort dann auch nur im Apple Store erhältlich.

Dank MagSafe-Zertifikat kann die Dreifach-Ladestation von Mophie kompatible iPhones vergleichsweise schnell mit bis zu 15 Watt laden. Das benötigte 30-Watt-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Bei Nichtverwendung lässt sich das Ladeset kompakt in einer Transporttasche verstauen.

Wenn euch die 159,95 Euro teuer erscheinen, müsst ihr euch vor Augen halten, dass Apple seine einfachere Duo-Ladestation ohne Ladegerät für nur 10 Euro weniger verkauft. Falls jemand von euch bereits Erfahrungen mit Billig-Alternativen wie dem Avarmora Wireless Charger gemacht hat, gerne her damit in den Kommentaren.