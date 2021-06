Xiaomi 2S wieder da: Ventilator mit Akku und App fällt auf 99 Euro

Wir sprechen dem Xiaomi 2S eine Kaufempfehlung aus und haben die angenehm stabilen Ventilatoren im vergangenen Jahr bereits mehrfach verschenkt. Wer seinen Bekannten ebenfalls eine Freude machen will, kann dies nun tun. So ist der S2 nicht nur auf 99 Euro im Preis gefallen, sondern auch wieder bei Amazon gelistet , wo er längere Zeit nicht zu bekommen war. Ein Preis für den der Xiaomi 2S aktuell auch bei Mediamarkt zu haben ist.

Die Xiaomi Standventilatoren sind nahezu perfekt. Der integrierte Akku macht den flexiblen Einsatz in mehreren Räumen möglich, die Windschaufeln sind so leise, dass der Nachteinsatz (auch bei nicht ganz so festen Schläfern) völlig problemlos ablaufen sollte und die App-Steuerung ist recht komfortabel.

