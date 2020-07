Xiaomi 1C: Smarter Ventilator in neuer Einsteiger-Version

Über unsere Erfahrungen mit dem Xiaomi 2S, einem schlicht-eleganten Standventilator mit WLAN, App-Anbindung, integriertem Akku und Natur-Modus, haben wir Mitte Mai berichtet.

Mit dem neuen 1C-Modell hat der 2S-Ventilator nun einen kleinen Bruder bekommen, der zwar auf den integrierten Akku verzichtet, dafür jedoch Höhenverstellbar und nur rund halb so teuer wie die funktionsreichere 2S-Variante ist.

Eben jener Xiaomi 1C ist nun auch in Deutschland erhältlich. Während Amazon den Ventilator derzeit noch ohne Preis und Datum listet, bieten Mediamarkt, Saturn und Notebooksbilliger.de bereits die Vorbestellung an. Saturn will schon in 11 Tagen liefern können, MediaMarkt Ende September.

Das abgespeckte C1-Modell, dass leider nicht den von Xiaomi anvisierten Verkaufspreis von 39,90 Euro erreicht, sondern hierzulande für 57,51 Euro angeboten wird, lässt sich ebenfalls über die Xiaomi-App bedienen und bewirbt eine eine Betriebslautstärke von unter 38dB(A).

Was den Funktionsumfang angeht, sind die aktuell verfügbaren Informationen noch etwas vage: Während der hiesige Handel eine stufenlose Geschwindigkeitseinstellung (bis zu 100 Fach) und 4 Oszillationswinkel (30°, 60°, 90°, 120°) anführt – Daten die vom Xiaomi 2S zu stammen scheinen – spricht Xiaomi nur von drei „AirFlow-Settings“, könnte damit aber auch die Betriebsmodi meinen.

Das 2S-Modell verfügt bekanntlich über einen „Natural“-Modus, der den Luftstrom nicht mit einer kontinuierlichen Intensität abstrahlt, sondern mal etwas beherzter, mal etwas milder bläst um so eine natürliche Brise zu simulieren.

Sobald wir den 1C genau angeschaut haben melden wir uns noch mal. Bis dahin können wir die große Variante – trotz fehlender Akku-Kapazitätsanzeige – weiterhin uneingeschränkt empfehlen. Die Xiaomi-App ist nicht der Hit, die Hardware jedoch einwandfrei. Die Chinesen bauen solide Basics.

Produkthinweis Xiaomi SMARTMI Standing Fan 2S Ventilator, weiß 112,48 EUR 114,90 EUR