Corona-Warn-App: Erstes Wartungsupdate und Livestream mit Spahn

Die offizielle Corona-Warn-App der Bundesregierung – Stand heute mit 14,3 Millionen Downloads – hat ihr erstes größeres Wartungsupdate hinter sich, das die Versionsnummer der App auf Ausgabe 1.0.3 angehoben hat.

Während im App Store ausschließlich von „kleinere Verbesserungen“ die Rede ist, listet die Release-Übersicht der Entwickler alle Punkte, die von dem kleinen Update adressiert wurden.

Neben neuen Übersetzungen, wurde etwa die Anzeige der Datenbanken über die iTunes-Dateifreigabe unterbunden, zudem wurden mehrere Anzeigefehler beseitigt – Nutzer zeigten sich zuletzt vor allem über die plötzlich auftretenden Regions-Wechsel-Hinweise irritiert. Das gesamte Changelog könnt ihr hier einsehen.

Wer Fragen zur App hat, oder sich für die Fragen anderer Nutzer interessiert, kann morgen einen Livestream mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verfolgen. Dieser soll ab 18:30 Uhr auf dem Facebook-Kanal der Bundesregierung ausgestrahlt werden.

Die Corona-Warn-App ist ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Warum das so ist, wie sie funktioniert und viele andere Fragen beantwortet Bundesgesundheitsminister Spahn am Donnerstagabend live auf Facebook. Sie können die Übertragung am 2. Juli ab 18:30 Uhr live auf dem Facebook-Kanal der Bundesregierung verfolgen. Während des Streams können Sie dem Minister Ihre Fragen stellen.