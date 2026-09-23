Kein Mitlesen mehr: Auch Xiaomi baut den Sichtschutz ins Display

Datenschutz muss nicht immer komplizierte Verschlüsselung bedeuten. Manchmal reicht schon der Sitznachbar in Bahn oder Flugzeug, der auf Banking-App oder private Nachrichten schaut. Xiaomi geht dieses Problem bei den heute vorgestellten Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max mit einem direkt ins Display integrierten Sichtschutz an – und zeigt damit eine Funktion, bei der Apple durchaus Nachholbedarf hat.

Ganz neu ist das Konzept nicht. Samsung hat ein entsprechendes Privacy Display bereits Anfang des Jahres mit dem Galaxy S26 Ultra eingeführt. Wir hatten die Technik zur Vorstellung ausführlicher beschrieben. Xiaomi geht nun noch einen Schritt weiter und kombiniert den hardwarebasierten Sichtschutz mit umfangreichen Automatikfunktionen.

Sichtschutz nur dann, wenn er gebraucht wird

Das Display besitzt dafür unterschiedliche Pixel, die Licht entweder normal oder nur in einem engen Winkel abgeben. Im Privacy-Modus werden die weit strahlenden Pixel abgeschaltet. Bei einem Betrachtungswinkel von mehr als 60 Grad soll nur noch rund ein Prozent der Helligkeit sichtbar sein. Von vorne bleibt der Bildschirminhalt dagegen lesbar.

Interessanter ist die Software dahinter. Der Modus kann automatisch für bestimmte Apps aktiviert werden und schützt dabei auch zugehörige Benachrichtigungen oder schwebende Fenster. Ebenso sind ortsabhängige Regeln möglich – etwa immer im Büro, am Flughafen oder im Aufzug.

Auf Wunsch nutzt Xiaomi sogar die Frontkamera. Erkennt das Smartphone eine weitere Person, die dem Nutzer über die Schulter schaut, kann es warnen oder den Sichtschutz automatisch einschalten. Die Funktion lässt sich alternativ jederzeit manuell aktivieren.

Apple überlässt das bislang dem Zubehör

Beim aktuellen iPhone 18 Pro gibt es keine vergleichbare integrierte Funktion. Wer fremde Blicke abhalten möchte, muss weiterhin auf Sichtschutzfolien oder entsprechendes Schutzglas zurückgreifen. Der Nachteil: Diese reduzieren den Betrachtungswinkel dauerhaft und können Helligkeit und Bildqualität beeinträchtigen.

Xiaomi startet mit den beiden neuen Modellen zunächst in China. Ein internationaler Marktstart mindestens eines der Pro-Modelle ist noch für dieses Jahr bestätigt. Abseits des Sichtschutzes bringen die Geräte unter anderem zusätzliche Displays auf der Rückseite, zwei 200-Megapixel-Kameras sowie Akkus mit bis zu 8.500 mAh mit.