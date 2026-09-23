Hier hat Apple Nachholbedarf
Kein Mitlesen mehr: Auch Xiaomi baut den Sichtschutz ins Display
Datenschutz muss nicht immer komplizierte Verschlüsselung bedeuten. Manchmal reicht schon der Sitznachbar in Bahn oder Flugzeug, der auf Banking-App oder private Nachrichten schaut. Xiaomi geht dieses Problem bei den heute vorgestellten Xiaomi 18 Pro und 18 Pro Max mit einem direkt ins Display integrierten Sichtschutz an – und zeigt damit eine Funktion, bei der Apple durchaus Nachholbedarf hat.
Ganz neu ist das Konzept nicht. Samsung hat ein entsprechendes Privacy Display bereits Anfang des Jahres mit dem Galaxy S26 Ultra eingeführt. Wir hatten die Technik zur Vorstellung ausführlicher beschrieben. Xiaomi geht nun noch einen Schritt weiter und kombiniert den hardwarebasierten Sichtschutz mit umfangreichen Automatikfunktionen.
Sichtschutz nur dann, wenn er gebraucht wird
Das Display besitzt dafür unterschiedliche Pixel, die Licht entweder normal oder nur in einem engen Winkel abgeben. Im Privacy-Modus werden die weit strahlenden Pixel abgeschaltet. Bei einem Betrachtungswinkel von mehr als 60 Grad soll nur noch rund ein Prozent der Helligkeit sichtbar sein. Von vorne bleibt der Bildschirminhalt dagegen lesbar.
Interessanter ist die Software dahinter. Der Modus kann automatisch für bestimmte Apps aktiviert werden und schützt dabei auch zugehörige Benachrichtigungen oder schwebende Fenster. Ebenso sind ortsabhängige Regeln möglich – etwa immer im Büro, am Flughafen oder im Aufzug.
Auf Wunsch nutzt Xiaomi sogar die Frontkamera. Erkennt das Smartphone eine weitere Person, die dem Nutzer über die Schulter schaut, kann es warnen oder den Sichtschutz automatisch einschalten. Die Funktion lässt sich alternativ jederzeit manuell aktivieren.
Apple überlässt das bislang dem Zubehör
Beim aktuellen iPhone 18 Pro gibt es keine vergleichbare integrierte Funktion. Wer fremde Blicke abhalten möchte, muss weiterhin auf Sichtschutzfolien oder entsprechendes Schutzglas zurückgreifen. Der Nachteil: Diese reduzieren den Betrachtungswinkel dauerhaft und können Helligkeit und Bildqualität beeinträchtigen.
Xiaomi startet mit den beiden neuen Modellen zunächst in China. Ein internationaler Marktstart mindestens eines der Pro-Modelle ist noch für dieses Jahr bestätigt. Abseits des Sichtschutzes bringen die Geräte unter anderem zusätzliche Displays auf der Rückseite, zwei 200-Megapixel-Kameras sowie Akkus mit bis zu 8.500 mAh mit.
Welche Display-Schutzfolien mit Sichtschutz sind denn zu empfehlen?
Im empfehle Torras.
Seit 4 Modellen schütze ich damit sowohl mein Display (Privacy Glass) als auch mein Gerät (Case).
Das Glas kann mit einem mitgelieferten Applikator Case von außen auf das Gerät gelegt werden, um das Glas präzise anzubringen.
Die Hüllen sind ebenfalls fantastisch, manche von denen so gebaut, dass sie auf einem ausklappbaren Ring platziert und ausgerichtet werden können.
Dazu muss man aber wissen, dass die Helligkeit dadurch insgesamt als geringer wahrgenommen wird, egal ob man direkt im rechten Winkel draufschaut. So habe ich es zumindest bei Freunden wahrgenommen.
Der sogenannte Privacy Screen für Smartphones ist tatsächlich schon über 10 Jahre alt. Es gab ihn beispielsweise bereits 2014 beim Sharp Aquos Phone, dort wurde er als „VeilView Privacy Screen“ bezeichnet.
Welch überbewertetes Mimimi!
Ein gutes Privacy Glass auf’s Display und damit hat sich’s – das Display ist gleichzeitig geschützt und vor neugierigen Seitenblicken geschützt.
Dazu ein guter Bumper und das iPhone wird ein langlebiger guter Begleiter.
Mit Komponenten, die jeder gesunden Verstandes anbringt, nicht als Teil des primären Geräts, sondern als Teil seines Schutzes.
Also ich benutze meine iPhones ohne es zigfach in Hüllen, Glas, Folie oder sonstiges zu packen und habe trotzdem einen langjährigen Begleiter.
Zudem hab ich diese Software Funktion am Galaxy als extrem nervig empfunden, da bereits beim Ablegen auf dem Tisch der Betrachtungswinkel so drastisch abgedunkelt hat, dass ein ablesen nicht mehr möglich war ohne das Handy erneut in die Hand nehmen zu müssen…
Und dann jedes Mal abziehen, wenn du gemeinsam Fotos oder Videos ansehen willst?
Das ist doch genau das, was diese Folien nicht können.
Wow, dann hab ich wohl keinen gesunden Verstand – gut zu wissen!
Ich hatte noch nie eine Folie und werde auch nie eine haben.
Never ever.
Ich hoffe, dass so etwas auch abschaltbar sein wird.
Super, wieder jemand der den Artikel nicht gelesen hat.
Ich habe es allerdings getan: ja das wird abschaltbar, einschaltbar und aber auch automatisch geregelt bar sein.
Langsam habe ich das Gefühl, dass Apple wirklich überall hinterher hinkt. IOS27 ist nicht wirklich der burner. Von der nicht vorhandenen KI ganz abgesehen.
Das Fold von Xiaomi kann auch weit mehr als das Duo. Es hat sogar eine Telekamera. Die Software ist leider nicht so gut, sonst wäre ich wohl schon umgestiegen.
Hört sich an als wäre Apple das neue Synology.
Also was kann es jetzt genau mehr?
Ich will das gar nicht haben. Wers braucht kanns doch draufkleben.
Liest hier eigentlich überhaupt noch jemand mehr als nur die Überschrift? Anders sind solche Kommentare doch nicht mehr erklärbar.
Andererseits zahlst du Funktionen die du ggf. gar nicht brauchst bzw. die auch Probleme machen können.
+1 @ Jan
Ich lese nur noch die Kommentare.
Ach Helmut, dafür zahlst Du bei Apple für Funktionen, die es gar nicht gibt.
Zum Glück verbaut Apple diese Art von Displays (noch) nicht! Die haben doch so einige Nachteile, wenn ich mich an die Tests erinnere – auch wenn man die Funktion ausschaltet.
Reduziert aber die Qualität und Helligkeit des Displays massiv.
Kurios, noch vor nicht allzu langer Zeit war es ein Werbemerkmal, einen möglichst großen Blickwinkel zu ermöglichen. Onlinebanking gab es da auch schon;-)