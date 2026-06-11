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Schnelle microSD-Karte für Kamera-Zubehör

Lexar Silver Plus: 256 GB Speicherkarte für Reisevideos günstiger
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Wer mit Actioncam, Drohne oder Handheld-Kamera unterwegs ist, braucht vor allem eines: genug schnellen Speicher. Aktuell ist die Lexar Silver Plus mit 256 GB bei Amazon für 61,99 Euro erhältlich. Die microSDXC-Karte wird mit Adapter geliefert und richtet sich laut Hersteller unter anderem an Nutzer von Actioncams, Drohnen, Handkonsolen und Tablets.

Lexar Silver Plus MicroSD 256 GB

Per Adapter lässt sie sich auch am iPhone verwenden.

Für iPhone-Nutzer ist die Karte natürlich kein direkter Speichererweiterer. Interessant wird sie aber überall dort, wo das iPhone nur ein Teil des Aufnahme-Setups ist. Wer zusätzlich mit einer DJI Osmo Action, Insta360-Kamera, Drohne oder kompakten Reisekamera filmt, kennt den Speicherbedarf schnell: 4K-Videos, Zeitlupen und lange Urlaubstage füllen kleine Karten zügig.

Die Lexar Silver Plus bietet 256 GB Kapazität und unterstützt laut Hersteller bis zu 205 MB/s beim Lesen sowie bis zu 150 MB/s beim Schreiben. Dazu kommen die Klassen C10, U3, A2 und V30. Gerade V30 ist für Videoaufnahmen wichtig, weil damit eine Mindestschreibrate von 30 MB/s vorgesehen ist. Für viele 4K-Aufnahmen reicht das aus, sofern auch die Kamera mit der Karte harmoniert.

Nicht fürs iPhone, aber fürs Zubehör

Leider passt die Karte nicht direkt ins iPhone, kann allerdings per Adapter angeschlossen werden. Apple setzt ansonsten weiterhin auf internen Speicher und externe USB-C-SSDs bei den Pro-Modellen, wenn es um große Videoprojekte geht. Für das Zubehör rund ums iPhone und iPad ist eine schnelle microSD-Karte aber weiterhin praktisch.

Lexar Silver Plus 256 GB MicroSD

Die kleine Speicherkarte gibt es in Größen von 128 GB bis 2 TB.

Gerade auf Reisen lohnt es sich, mehr als eine Karte dabeizuhaben. Statt eine Speicherkarte jeden Abend leerzuräumen, kann man Aufnahmen getrennt sichern oder eine zweite Karte als Reserve in der Kameratasche lassen. Das erspart im Zweifel aber den Moment, in dem die Kamera genau dann keinen Platz mehr hat, wenn es spannend wird.

V30, A2 und bis zu 150 MB/s Schreiben

Bei den beworbenen Maximalwerten sollte man wie immer genau hinsehen. Die hohen Lesegeschwindigkeiten oberhalb der typischen UHS-I-Grenze erreicht Lexar nur mit passender proprietärer Technik beziehungsweise kompatiblen Lesegeräten. Für die Aufnahme in der Kamera ist aber ohnehin wichtiger, dass die Schreibrate stabil genug bleibt.

Lexar gibt die Karte zudem als widerstandsfähig an. Genannt werden unter anderem Temperaturbeständigkeit, IPX7-Wasserschutz, Röntgenschutz, Vibrationsschutz, Magnetschutz, Stoßfestigkeit und Fallschutz. Das passt zum Einsatzzweck. Für 61,99 Euro ist die Lexar Silver Plus mit 256 GB damit ein brauchbarer Speicher für alle, die neben dem iPhone weiteres Aufnahmezubehör verwenden.

Produkthinweis
Lexar Silver Plus 256GB Micro SD Karte bis zu 205MB/s, MicroSDXC UHS-I Flash Speicherkarte mit Adapter, C10, U3, A... 61,99 EUR 69,99 EUR

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11. Juni 2026 um 12:51 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hab ja mitbekommen das die Speicherpreise gestiegen sind aber das SD Karten jetzt auch schon doppelt so teuer sind. Meine SanDisk Extreme Pro mit 256GB hab ich immer mal wieder im Sale für 30-35€ gekauft.

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  • Hmm.. also Geschwindigkeit ist dann wohl Ansichtssache mit V30… Die neueren Kameras verlangen für ein ordentliches Setup eher V60 oder V90.

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  • Echt heftig. Habe mir letztes Jahr 512GB für weniger Euro geholt.

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  • Die habe ich am 29.5. für 59,99€ bei Amazon gekauft! (Natürlich neu) typischer Fall von erstmal Preis hoch setzen und dann etwas reduziert als Angebot vermarkten!

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  • Der Preis ist doch nicht gut. Bei Mediamarkt bekommst du regelmäßig (so wie letzte Woche) die 1 TB SanDisk Micro SD für um die 140,-€. Letzte Woche mit myMediaMarkt Karte waren es sogar nur 126,-€.

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