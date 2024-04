X-Sense XP02S-MR: Vernetzte App-Rauchmelder mit Standort-Sprachausgabe ausprobiert

X-Sense hat mit dem Modell XP02S-MR seit kurzer Zeit einen kombinierten Rauch- und CO-Melder mit Sprachausgabe im Programm, den wir uns näher angesehen haben. Hintergrund für unser Interesse war neben der App-Anbindung auch der vergleichsweise günstige Preis für eine Heimausstattung. Aktuell bekommt man hierzulande ein Set mit sechs Meldern und der für die App-Anbindung benötigten Basisstation bereits für 132,99 Euro. Das ist der Preis von einem Nest Protect, den wir hier auch zum Vergleich heranziehen wollen.

Die neuen X-Sense-Geräte haben wir jetzt seit gut zwei Wochen in Verwendung. Während dieses Zeitraums haben wir erfolgreich mehrere erfolgreiche Tests durchgeführt, ansonsten haben die Geräte bislang auch dahingehend zuverlässig gearbeitet, dass wir es mit keinen Fehlalarmen zu tun bekommen haben.

Sprachausgabe mit Ortsangabe

Die X-Sense-Rauchmelder der Serie XP02S-MR sind nicht nur vernetzt, sondern verfügen zudem auch über eine Standort- und Sprachausgabefunktion. Beim Einrichten legt man den Raum fest, in dem sich der Melder befindet und im Alarmfall erscheint diese Information nicht nur in der Push-Mitteilung der X-Sense-App, sondern wird in Form einer Sprachmeldung wie „Warnung – Rauch im Schlafzimmer entdeckt“ auch von den installierten Geräten selbst ausgegeben.

Der günstige Einzelpreis des X-Sense XP02S-MR macht sich verglichen mit den oben bereits angesprochenen Premium-Geräten von Nest neben der Verarbeitung auch im Bereich der Sprachausgabe bemerkbar. Die männliche Infostimme klingt etwas blechern, ist aber gut verständlich. Da man im besten Fall aber gar keinen Alarmfall erlebt, stufen wir diesen Umstand als eher unbedeutend ein, und wenn es brennt, sollte die Qualität der Sprachausgabe das geringste Problem sein. Generell alarmieren die X-Sense-Melder zusätzlich zur Sprachausgabe mit einem durchdringenden und lauten Signalton, der direkt beim Auslösen loslegt.

Push-Alarm über das Internet

Die zugehörige App setzt die im Lieferumfang des 6er-Packs enthaltene Basisstation voraus und erfordert zudem ein kostenloses Benutzerkonto beim Hersteller. Auf diese Weise können die Alarmmeldungen per Push-Mitteilung auch dann auf dem iPhone zugestellt werden, wenn man sich nicht zuhause befindet.

Darüber hinaus bietet die X-Sense-App eine Übersicht aller aktiven Geräte mit Informationen zum Batteriestand und verschiedenen Einstellungsoptionen. Beispielsweise kann man die in regelmäßigen Abständen aufblinkende grüne Kontroll-LED über Nacht oder auch zu bestimmten Zeiten deaktivieren oder die Lautstärke des von der Basisstation ausgegebenen Alarmtons verändern. Während die Rauchmelder nämlich stets mit maximaler Lautstärke alarmieren, „klingelt“ die Basisstation dabei zwar mit, man kann hier aber sowohl die Art des Tonsignals als auch dessen Lautstärke verändern.

Damit auch Mitbewohner von den App-Alarmen profitieren, kann man sein Zuhause über die X-Sense-App auch mit anderen Nutzern teilen und dabei gezielt festlegen, welche Geräte für den Mitbenutzer freigegeben werden sollen.

Die X-Sense-App bildet gleichzeitig auch die Basis für die Integration zusätzlicher Geräte rund um die Heimsicherheit. Der Hersteller hat neben verschiedenen Rauchmeldervarianten beispielsweise auch Wassermelder, Alarmanlagen und Kameras im Programm.