Der Kurzvideo-Dienst TikTok erweitert seine Werkzeuge für digitale Pausen und rückt damit erneut das Thema exzessiver Nutzung in den Mittelpunkt. Die Plattform führt einen eigenen Bereich für „Zeit und Wohlbefinden“ ein, der bisherige Bildschirmzeitfunktionen ersetzt und sich stärker auf Selbstregulierung stützt.



Challenges sollen zu Pausen animieren

Die Funktionen reichen von einem digitalen Journal über Entspannungsgeräusche bis hin zu Atemübungen. Gleichzeitig hebt das Unternehmen hervor, wie oft Meditation und ähnliche Angebote bereits genutzt werden.

Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Debatten über die Sogwirkung der App. TikTok betont, dass man die Sicherheit junger Menschen weiter in den Blick rücke. Teenagerkonten seien mit zahlreichen Voreinstellungen versehen, die die Nutzung begrenzen oder sensible Bereiche abschirmen sollen. Bereits im März hatte ifun.de über verschärfte Eingriffe berichtet.

Damals standen neue Vorgaben für Eltern im Mittelpunkt, die Jugendliche abends zum Abschalten bewegen sollten. Dazu gehörten erweiterte Einstellungen für das „Family Pairing“, Hinweise im Vollbild sowie Funktionen, die unmittelbar zur Beendigung der Nutzung anregen sollten.

Challenges zur bewussteren Nutzung

Mit neu eingeführten Challenges verfolgt TikTok einen ähnlichen Ansatz, diesmal stärker auf freiwilliger Basis. Die Gehsundheits-Herausforderungen sollen Nutzerinnen und Nutzer dazu motivieren, ihre Medienzeit zu beobachten, eigene Grenzen zu setzen und längere Pausen einzuhalten.

Eine Aufgabe sieht etwa vor, nachts auf die App zu verzichten. Andere fordern dazu auf, die tägöoche Bildschirmzeit zu reduzieren. Für jede erfüllte Aufgabe werden Abzeichen vergeben, die den Fortschritt sichtbar machen.

TikTok präsentiert die neuen Werkzeuge als Weiterentwicklung früherer Maßnahmen, die zuletzt verstärkt Kritik begegnen sollten.

Mehr Sichtbarkeit für Pausenfunktionen

Der neue Bereich ist in den Kontoeinstellungen zu finden und erscheint künftig in weiteren Situationen, etwa wenn persönliche Zeitlimits erreicht sind. Auf diese Weise will TikTok Pausen deutlicher im Alltag der Nutzer verankern.

