iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 868 Artikel

Challenges sollen zu Pausen animieren

Nach Suchtvorwürfen: TikTok reagiert auf Kritik an Dauernutzung
Artikel auf Mastodon teilen.
20 Kommentare 20

Der Kurzvideo-Dienst TikTok erweitert seine Werkzeuge für digitale Pausen und rückt damit erneut das Thema exzessiver Nutzung in den Mittelpunkt. Die Plattform führt einen eigenen Bereich für „Zeit und Wohlbefinden“ ein, der bisherige Bildschirmzeitfunktionen ersetzt und sich stärker auf Selbstregulierung stützt.
Tiktok Eyestetix Studio KPAoSYGuuoM Unsplash Scaled

Challenges sollen zu Pausen animieren

Die Funktionen reichen von einem digitalen Journal über Entspannungsgeräusche bis hin zu Atemübungen. Gleichzeitig hebt das Unternehmen hervor, wie oft Meditation und ähnliche Angebote bereits genutzt werden.

Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Debatten über die Sogwirkung der App. TikTok betont, dass man die Sicherheit junger Menschen weiter in den Blick rücke. Teenagerkonten seien mit zahlreichen Voreinstellungen versehen, die die Nutzung begrenzen oder sensible Bereiche abschirmen sollen. Bereits im März hatte ifun.de über verschärfte Eingriffe berichtet.

Damals standen neue Vorgaben für Eltern im Mittelpunkt, die Jugendliche abends zum Abschalten bewegen sollten. Dazu gehörten erweiterte Einstellungen für das „Family Pairing“, Hinweise im Vollbild sowie Funktionen, die unmittelbar zur Beendigung der Nutzung anregen sollten.

Challenges zur bewussteren Nutzung

Mit neu eingeführten Challenges verfolgt TikTok einen ähnlichen Ansatz, diesmal stärker auf freiwilliger Basis. Die Gehsundheits-Herausforderungen sollen Nutzerinnen und Nutzer dazu motivieren, ihre Medienzeit zu beobachten, eigene Grenzen zu setzen und längere Pausen einzuhalten.

Eine Aufgabe sieht etwa vor, nachts auf die App zu verzichten. Andere fordern dazu auf, die tägöoche Bildschirmzeit zu reduzieren. Für jede erfüllte Aufgabe werden Abzeichen vergeben, die den Fortschritt sichtbar machen.

TikTok präsentiert die neuen Werkzeuge als Weiterentwicklung früherer Maßnahmen, die zuletzt verstärkt Kritik begegnen sollten.

Mehr Sichtbarkeit für Pausenfunktionen

Der neue Bereich ist in den Kontoeinstellungen zu finden und erscheint künftig in weiteren Situationen, etwa wenn persönliche Zeitlimits erreicht sind. Auf diese Weise will TikTok Pausen deutlicher im Alltag der Nutzer verankern.
24. Nov. 2025 um 14:27 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Wieviel Langeweile muss ein Mensch haben um sich stundenlang den Müll anzusehen? Haben die jungen Leute heute keine Hobbys mehr? Wieviel Lebenszeit damit verschwendet wird…

    Antworten Melden

  • Als ob das die Suchtis von der krankhaften Nutzung abhalten würde…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Bist du der Maßstab aller Dinge? Unmöglich Sind ganz andere Sachen zum Beispiel Temu oder Alibaba oder auch der TikTok Shop. Aber Videos in TikTok selber kann man gucken oder nicht muss jeder selber entscheiden

      Antworten Melden

      • Zielgruppe sind aber eher junge Leute und die können das eben nicht selbst entscheiden. Leider scheinen die meisten Eltern bei der Erziehung total zu versagen.

  • Die Boomer haben wieder in der Kommentarspalte gesprochen

    Antworten Melden

  • Eltern haben schlichtweg auf allen Ebenen versagt wenn ihre Kids täglich 5 Stunden auf TikTok unterwegs sind.

    Antworten Melden

    • klar, machen wir doch einfach die Eltern für alles verantwortlich

      hast du Kinder?

      Antworten Melden

      • @paceros: vermutlich hat er keine Kinder und war nie Kind. Er hat auch immer das gemacht, was die Eltern gesagt haben. Er hat nie heimlich alles umgangen und Verbotenes getan. NIE!

      • Du willst also ein neutrales Angebot für Videos dafür verantwortlich machen, was Kinder tun? Ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen auf die Eltern gucken sollte.

      • @devil
        Es ist kein „neutrales“ Angebot.
        Es ist ein auf Sucht programmierter Service.

      • Nein ich habe nicht alles getan was meine Eltern gesagt haben und war trotzdem nicht süchtig nach Schwachsinn, weil meine Eltern aufgepasst haben. Wenn Kinder stundenlang täglich mit TiKTok verbringen haben die Eltern versagt.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42868 Artikel in den vergangenen 6660 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven