Wir haben vor einiger Zeit darüber berichtet, dass sich die Produkte von X-Sense künftig über den Smarthome-Standard Matter in Systeme wie Apple Home und Amazon Alexa einbinden lassen. Bereits im Sommer hat der Hersteller die erforderliche Zulassung für eine überarbeitete Basisstation erhalten. Mit dem neuesten Update der zugehörigen App bereitet X-Sense nun auch softwareseitig die Unterstützung der neuen Basisstation vor.

Matter-Basisstation kommt im Januar

Bis zur Markteinführung müssen sich interessierte Nutzer allerdings noch etwas gedulden. Wie wir erfahren konnten, ist die Markteinführung der neuen Basisstation in Europa erst für Januar geplant. Für Besitzer bereits vorhandener X-Sense-Geräte gibt es in diesem Zusammenhang allerdings auch eine erfreuliche Nachricht. So ist geplant, dass alle Produkte, die bislang mit der X-Sense-Basisstation SBS50 kompatibel sind, auch mit der kommenden Matter-Basisstation SBS0A verwendet werden können.

X-Sense will den Umstieg bestehender Installationen auf Matter zudem möglichst unkompliziert gestalten. Beim Wechsel sollen sich bereits eingerichtete Geräte direkt auf die neue Basisstation übertragen lassen, sodass keine erneute Einrichtung der einzelnen Komponenten erforderlich ist.

App-Update bringt weitere Verbesserungen

Neben den Vorbereitungen für die Matter-Integration enthält die aktuelle Version der X-Sense-App auch verschiedene Verbesserungen für die Nutzung bereits vorhandener Geräte. Etwa wurde die Verlaufsansicht der vom kombinierten Thermo- und Hygrometer des Herstellers erfassten Werte um die Möglichkeit ergänzt, benutzerdefinierte Zeiträume auszuwählen. Darüber hinaus können sich Nutzer auf Wunsch per Push-Mitteilung darüber informieren lassen, wenn ein zuvor ausgefallenes Gerät wieder mit dem System verbunden ist.

Zuletzt haben wir von X-Sense die neuen Rauchmelder SD11-MR vorgestellt, die sich ebenfalls mit der Basisstation des Herstellers verbinden lassen. Diese sind aktuell im 3er-Set inklusive Basisstation zum Preis von 67,50 Euro zu haben. Auch die bereits erwähnten Thermo- und Hygrometer sind derzeit im Angebot. Das 4er-Pack inklusive Basisstation kostet ebenfalls 67,50 Euro.