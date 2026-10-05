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Mit austauschbarer Batterie

X-Sense SD11-MR: Drei vernetzte Rauchmelder für 65 Euro
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X-Sense lässt uns zwar weiterhin auf die geplante Matter-Unterstützung warten. Aber Rauchmelder kauft man ohnehin dann, wenn man sie braucht, und wartet besser nicht auf ein spezielles Feature. Wer eine Lösung mit App-Anbindung sucht, findet bei X-Sense ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit der Modellreihe SD11-MR bietet X-Sense Rauchmelder an, die sich wahlweise mit einer Schraubhalterung oder magnetisch befestigen lassen. Im Lieferumfang sind je eine Metall- und eine Magnetplatte enthalten, die sich mit Doppelklebeband an der Decke beziehungsweise dem Rauchmelder befestigen lassen.

Mit austauschbarer Batterie

Der Rauchmelder selbst misst 12 Zentimeter im Durchmesser und ist knapp 4 Zentimeter hoch. Das Gerät setzt auf eine auswechselbare Batterie vom Typ CR123A, deren Laufzeit mit drei bis fünf Jahren angegeben wird.

X Sense Sd11 Lieferumfang

Aktuell bekommt man drei X-Sense SD11-MR als Starterset inklusive Basisstation bei Amazon zum Preis von 65,69 Euro. Die Basisstation wird für die App-Anbindung benötigt und kann bis zu 50 Geräte verwalten.

Interne Vernetzung über 868 MHz

Grundsätzlich arbeiten die Rauchmelder von X-Sense untereinander vernetzt und unabhängig von einer Internetverbindung. Die Kommunikation der Melder untereinander sowie mit der Basisstation erfolgt über 868 MHz, was sich positiv auf die Reichweite und den Energieverbrauch auswirkt. Die Basisstation bindet die Geräte dann über WLAN ans Internet an. Für den ortsunabhängigen Zugriff sowie erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten wird die App des Herstellers benötigt. Ergänzend lassen sich die X-Sense-Geräte mittlerweile auch in Home Assistant einbinden.

X Sense App 1

Im Praxiseinsatz sollte sich die App im besten Fall gar nicht bemerkbar machen. Push-Mitteilungen werden nur dann versendet, wenn die hinterlegten Geräte einen Alarm auslösen. Unabhängig davon machen die Rauchmelder selbst und die Basisstation mit lauten Signaltönen auf einen Vorfall aufmerksam.

Erweiterte Funktionen per App

Ein Alarm lässt sich wahlweise per Taste an der Basisstation oder über die App stummschalten. Optional besteht auch die Möglichkeit, einen Alarm durch Drücken einer Taste an der Basisstation oder über die App stummzuschalten. Für im Schlafzimmer montierte Rauchmelder lässt sich ein Nachtmodus aktivieren. Dieser unterdrückt das Kontrollblinken der integrierten LED für einen vom Nutzer festgelegten Zeitraum.

X Sense App 2

Bei uns leisten neben den Rauchmeldern von X-Sense auch die in die App integrierbaren Wassermelder des Herstellers schon seit einigen Jahren gute Dienste. Über das oben vorgestellte Modell hinaus bietet X-Sense diverse weitere Rauchmelder an, die wie der SD19-MN teils auch über fest verbaute 10-Jahresbatterien verfügen oder der XS0B-MR mit einer Funktion zur Sprachausgabe ausgestattet sind.

Produkthinweis
X-Sense Smart Rauchmelder, Nachtmodus & Magnethalterung, SD11-MR31, 3 Stück 89,99 EUR
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05. Okt. 2026 um 19:28 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • So begeistert ich grundsätzlich von X-Sense bin, was die Konnektivität der Geräte angeht, so habe ich in 7 Monaten mittlerweile 4 Geräte austauschen müssen. In Foren häufen sich solcher Dilemmas. Der Support ist bis auf die üblichen Standardaussagen leider sehr schwach. Tatsächlich würde ich X Sense aktuell nicht nochmal kaufen.

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  • Bei mir laufen die Tauchmelder seit einem halben Jahr ohne Fehlalarm oder sonstiges.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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