Rauch- und Wassermelder von X-Sense unterstützen Home Assistant

Die Rauch- und Wassermelder von X-Sense bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man auf eine App-Anbindung für solche Geräte Wert legt. Einziges Manko ist zumindest für einen Teil der potenziellen Käufer, dass sich die Geräte bislang nicht mit Apple Home oder anderen Smarthome-Systemen verbinden lassen. Dies gilt nun nicht mehr uneingeschränkt, da X-Sense eine Anbindung an Home Assistant ermöglicht.

Die neue Option steht für alle Geräte von X-Sense bereit, die mit der vom Hersteller angebotenen Basisstation SBS50 kommunizieren. Diese ist zugleich auch die Grundvoraussetzung, um per App auf die Rauchmelder, CO-Melder, Kombinationsmelder und Hitzemelder von X-Sense zuzugreifen.

Um die Integration in Home Assistant anzustoßen, muss man zunächst auf die neu veröffentlichte App-Version 1.34.0 aktualisieren. In den Einstellungen findet sich hier nun der neue Menüpunkt „Mit Home Assistant verbinden“. Darüber kann man zunächst die Firmware der Basisstation aktualisieren und anschließend die Anbindung an Home Assistant konfigurieren.

Auf Modellvarianten achten

Wenn ihr euch durch das Angebot von X-Sense klickt, muss man unbedingt darauf achten, ob die jeweiligen Geräte mit der Basisstation SBS50 kompatibel sind. Diese wird wie gesagt für den Zugriff per App zwingend vorausgesetzt. Zudem gilt es zu beachten, ob die Angebote eine Basisstation enthalten oder nicht. Mit einer Basisstation kann man bis zu 50 Geräte verbinden. Die SBS50 wird bei X-Sense direkt für 29,99 Euro angeboten. Bei Amazon bezahlt man etwas weniger.

Aktuelle Angebote von X-Sense

Aktuell gibt es beispielsweise die Rauchmelder XS0D von X-Sense vergünstigt. Für ein Set mit sechs Meldern und einer Basisstation bezahlt man beim Hersteller 115,99 Euro. Wer sich noch auf deren Mailingliste einträgt, erhält zusätzlich 12 Prozent Rabatt.

Bei Amazon läuft gerade eine Coupon-Aktion für die Wassermelder von X-Sense. Hier bekommt man drei Stück inklusive Basisstation zum Sonderpreis von 47,99 Euro.