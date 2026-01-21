Direkte Einbindung möglich
Rauch- und Wassermelder von X-Sense unterstützen Home Assistant
Die Rauch- und Wassermelder von X-Sense bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man auf eine App-Anbindung für solche Geräte Wert legt. Einziges Manko ist zumindest für einen Teil der potenziellen Käufer, dass sich die Geräte bislang nicht mit Apple Home oder anderen Smarthome-Systemen verbinden lassen. Dies gilt nun nicht mehr uneingeschränkt, da X-Sense eine Anbindung an Home Assistant ermöglicht.
Die neue Option steht für alle Geräte von X-Sense bereit, die mit der vom Hersteller angebotenen Basisstation SBS50 kommunizieren. Diese ist zugleich auch die Grundvoraussetzung, um per App auf die Rauchmelder, CO-Melder, Kombinationsmelder und Hitzemelder von X-Sense zuzugreifen.
Um die Integration in Home Assistant anzustoßen, muss man zunächst auf die neu veröffentlichte App-Version 1.34.0 aktualisieren. In den Einstellungen findet sich hier nun der neue Menüpunkt „Mit Home Assistant verbinden“. Darüber kann man zunächst die Firmware der Basisstation aktualisieren und anschließend die Anbindung an Home Assistant konfigurieren.
Auf Modellvarianten achten
Wenn ihr euch durch das Angebot von X-Sense klickt, muss man unbedingt darauf achten, ob die jeweiligen Geräte mit der Basisstation SBS50 kompatibel sind. Diese wird wie gesagt für den Zugriff per App zwingend vorausgesetzt. Zudem gilt es zu beachten, ob die Angebote eine Basisstation enthalten oder nicht. Mit einer Basisstation kann man bis zu 50 Geräte verbinden. Die SBS50 wird bei X-Sense direkt für 29,99 Euro angeboten. Bei Amazon bezahlt man etwas weniger.
Aktuelle Angebote von X-Sense
Aktuell gibt es beispielsweise die Rauchmelder XS0D von X-Sense vergünstigt. Für ein Set mit sechs Meldern und einer Basisstation bezahlt man beim Hersteller 115,99 Euro. Wer sich noch auf deren Mailingliste einträgt, erhält zusätzlich 12 Prozent Rabatt.
Bei Amazon läuft gerade eine Coupon-Aktion für die Wassermelder von X-Sense. Hier bekommt man drei Stück inklusive Basisstation zum Sonderpreis von 47,99 Euro.
Das Portfolio von X-Sense ist sowas von undurchsichtig. Ich Blick da mal null durch. Schade eigentlich da mich der kombinierte Rauch/CO Melder interessiert
Ich hab seit knapp 6 Monaten die CO/Rauch-Kombis SC07-MR mit der Basisstation SBS-50 im Einsatz. Kann mich soweit nicht beklagen.
Insgesamt aktuell 8 Stück die jeden Raum + Keller und Dachboden meines Hauses bewachen.
Es kam bisher zu keiner Fehlauslösung.
Über eine Auslösung muss ich hoffentlich niemals berichten.
Warum ist das Portofolio undurchsichtig!?
Ich hab auch 4 Rauch Co Melder,2 reine CO Melder und 4 Wassermelder. Bin total zufrieden. Das ganze hab ich auch bei meinen Eltern eingerichtet und kann aus der Ferne alles überwachen!
Fand ich auch. Ich hab dem Support geschrieben, was ich brauche und um konkrete Produktempfehlungen gebeten, damit auch alles zusammenarbeitet (selbe Basisstation) und so. Hat bisschen gedauert, aber die haben mir dann ne Liste geschickt.
Marcel,
ich habe keine Lust mit dem Support zu schreiben nur weil die mal mit WLAN oder mit Basisstation haben, das ganze gelumpe nicht untereinander kompatibel ist
Hoffe HOMEY wird bald (vollständig) unterstützt.
Will keine Basisstation!
Ein Rauchmelder, der 1x am Tag ein Lebenszeichen gibt und 0-1x im Leben einen Alarm. Der kann doch gerne WLAN haben.
Schau dir mal den Shelly Rauchmelder an der macht genau das was du willst.
Danke!
Der ist im WLAN und spricht sogar MQTT. Das klingt ziemlich gut.
WLAN hat einen höheren Stromverbrauch. Ich habe bisher keinen gesehen, welcher 10 Jahre mit einer Batterie durchläuft, während er WLAN bietet. Ideal wären Geräte die Thread oder Zigbee nutzen, da das wenig Strom benötigt.
Ich würde mir ja einen Ei650 mit Zigbee/Thread wünschen, welcher 10 Jahre durchläuft.
In HA nutze ich die x-Sense schon länger. :)
Viel schöner wäre es, wenn man das grüne Blinklicht bei den Rauchmeldern deaktivieren könnte. Das ist nicht schlafzimmertauglich.
Das Blinklicht der Rauchmelder kannst du in der App ausschalten oder nur zu bestimmten Zeiten einstellen
Nein das geht nicht bei allen Meldern. Einfach einen bestellen bei dem es geht. Man muss halt einfach mal nachlesen.
Die, die im Artikelbild gezeigt werden, können es nämlich gerade nicht.
Soviel zur undurchsichtigen Produktpolitik von x-Sense.
Jaja, man kann alles nachlesen, aber es gehen durchaus auch mal Eigenschaften unter, die man als gegeben erachtet.
Und nicht jeder hat die Zeit, bei der Produktauswahl eine wissenschaftliche Studie auszuarbeiten.
Got it?
Einfach, oben in den Einstellungen den Nachtmodus auswählen, da kann man die Zeit auswählen.
Zum Beispiel von 23:00 bis 8:00 Uhr wird die grüne blinkende LED ausgeschaltet.
Verstehe die Kombi Rauch / CO noch immer nicht.
Ein Rauchmelder gehört an die Decke, ein CO-Melder in max. 1m Höhe.
Jein, kommt halt auf die baulichen Gegebenheiten an. Da ich einen Kamin betreibe,hab ich auch Kombi Geräte !
Gerade bei einem Kamin ist das Unsinn. Bis der, an der Decke hängende Melder, eine gefährliche Konzentration bemerkt, kann man schon eine CO-Vergiftung haben.
Sieh die doch einfach als CO-Melder, die zusätzlich noch Rauch melden würden, wenn welcher auftritt. So ist der Schwelbrand des Temu-Ladesteckers hinter der Couch vielleicht schneller gemeldet. ;-)
Jetzt nicht mit CO2 verwechseln: CO ist leichter als Luft, CO2 ist schwerer. Macht schon Sinn mit der Decke.
CO ist minimal schwerer als Luft und steigt daher nach oben. (28g/mol zu 29g/mol).
Das ist nicht nur theoretisch so, sondern wurde auch schon durch die Praxis (Kinder wählen Notrufe für Erwachsene) bestätigt.
Minimal leichter
Ich habe 7 XS0B-MR mit der Basistation im Einsatz.
Die würden dank ihrer Vermeshung auch ohne funktionieren.
Weil ich noch drei Wassermelder und diverse Tür-/Fensterkontakte, Bewegungsmelder als Einbruchmeldeanlage eingebunden habe, ist die Lösung mit Basisstation für mich ideal.
Bin sehr zufrieden.
Die Kommunikation der SBS50 mit HA funktioniert nur über Wlan mit der Cloud des Herstellers. Untereinander kommunizieren die Geräte per 868 MHz Funkverbindung.
Es gibt keine Möglichkeit das X Sens System und HA direkt und offline zu verbinden.
Also für mich keine Option.
So wie das dort oben aussieht, soll die Basisstation direkt per MQTT mit dem MQTT Server, der als Add-On (also parallel zu Home Assistant Core laufend) installiert werden muß, kommunizieren.
Also läuft das ganze komplett lokal, oder?
Über MQTT ist es definitiv lokal
Bestätigt: geht komplett lokal über MQTT – muss nur einmal über die App konfiguriert werden (damit nur fürs einrichten cloud/app notwendig).
Habe ich gerade selbst (von Remote) zuhause eingerichtet. Perfekt.
Hier ziehen grade Rauchmelder von Ei Electronics ein. Diese lassen sich mit einem Funkmodul mit eigener Batterie aufrüsten.
Dafür gibt es von Aeotec ein Z-Wave Modul. Damit lassen sich die Rauchmelder auch mit HA direkt verbinden.
Welche Model ziehen bei dir ein?
Ei650iW
Aber ist dann halt auch schon recht teuer. Pro Rauchmelder 15-20, zusätzlich 30€ pro Funk / Z-Wave modul.
Z-Wave selbst nutze ich gar nicht, ein Zigbee oder Thread-Modul wären viel besser.
Ich habe die Melder seit bis zu 8 Jahren im Haus.
Nun werden bei denen, die immer mal „blind“ auslösen (Baustaub und Küchendämpfe) die Batterien leer.
Das ist vor allem deswegen ärgerlich weil die Batteriestände der Funkmodule über Audiolink nicht ausgegeben werden. Dafür piepst dann das ganze Haus alle 3-4h einmal, viel zu kurz um rauszubekommen welcher es ist. Die Statusmeldung über die LED des Funkmoduls passt je nach Generation des Funkmoduls auch nicht zur Anleitung. Die erweiterte Garantie auf die Melder greift nur bei Installation durch einen Fachbetrieb und auch nicht auf die Funkmodule.
Wir werden in 2-3 Jahren alle Ei rauswerfen, wenn die ersten 5 Melder die 10 Jahre erreicht haben.
X-Sense ist der große Favorit für die Nachfolge. Wenn die Einbindung jetzt sogar offiziell unterstützt wird erst recht.
Ich hab das App Update erhalten aber ich finde irgendwo die MQTT Einstellung in der App.
*nirgendwo
Du musst auf dein Gateway gehen. Fort Firmware Update. Dann findest du dort (im Gateway) die Einstellungen
Leider auch dort nichts zu finden.
Warum auch immer man bei so kritischen Systemen auf eine Bastellösung wie Home Assistent setzen muss? Ich nutze HA auch und es funktioniert gut aber ob es wirklich im Ernstfall das macht was es soll kann einem doch keiner sagen. Gerade wenn das dann noch alles per was-weiß-ich für Standards und Add-ons aus Github oder sonst wo umgesetzt wurde. Am besten HA dann noch als Docker-Image im NAS laufen….