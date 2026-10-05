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Räume schnell vermessen

LiDAR-Aufmaß: iPhone statt Meterstab
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Der LiDAR-Sensor der Pro-Modelle von iPhone und iPad lässt sich schon seit Jahren zur Vermessung von Räumen verwenden, beispielsweise mit Apps wie AR Plan 3D oder Scaniverse. Der deutsche Entwickler Stephan Scheeren setzt mit seiner Anwendung LiDAR Aufmaß weniger auf die Erstellung möglichst eindrucksvoller 3D-Modelle, sondern auf den praktischen Einsatz bei Renovierung, Umbau oder Umzug.

Aufmaß mit iPhone und iPad

Statt einzelne Messungen mit einem Meterstab oder Laserentfernungsmesser durchzuführen, läuft man mit dem iPhone oder iPad einmal durch den Raum. Die App nutzt Apples RoomPlan-Schnittstelle, um mithilfe des LiDAR-Sensors Wände, Türen und Fenster zu erfassen und daraus einen maßstabsgetreuen Grundriss zu erstellen. Neben den Abmessungen des Raums ermittelt LiDAR Aufmaß auch dessen Bodenfläche, Wandflächen, Umfang, Höhe und Volumen.

Lidar Aufmass App 1

Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass eine solche Erfassung keinen Anspruch auf millimetergenaue Messergebnisse erhebt. Für die Planung einer Renovierung oder eines Umzugs dürften die ermittelten Werte in vielen Fällen ausreichen. Wenn es auf exakte Maße ankommt, empfiehlt sich daher eine Kontrollmessung.

PDF- und CAD-Export inklusive

Türen und Fenster lassen sich auch nachträglich ergänzen oder ändern. Das ist beispielsweise beim Aufmaß eines Rohbaus hilfreich, wenn die entsprechenden Bauelemente noch nicht eingesetzt wurden. Auch Dachschrägen und Giebel kann die Anwendung berücksichtigen.

Lidar Aufmass App 2

Die fertigen Pläne lassen sich als PDF inklusive Maßtabelle exportieren und beispielsweise per E-Mail verschicken. Für die Weiterverarbeitung in CAD-Anwendungen steht zudem ein Export im DXF-Format zur Verfügung.

LiDAR Aufmaß lässt sich kostenlos verwenden. Die Anwendung funktioniert komplett offline und speichert die erfassten Daten lokal auf dem verwendeten Gerät.

Voraussetzung für die Nutzung ist ein Apple-Gerät mit LiDAR-Sensor. Beim iPhone ist der LiDAR-Sensor den Pro-Modellen vorbehalten und steht dort seit dem iPhone 12 Pro zur Verfügung. Zudem sind verschiedene Modelle des iPad Pro mit einem LiDAR-Sensor ausgestattet.

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LiDAR Aufmaß
LiDAR Aufmaß
Entwickler: Stephan Scheeren
Preis: Kostenlos
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05. Okt. 2026 um 18:02 Uhr von chris Fehler gefunden?


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