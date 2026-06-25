Wenn man auf die Anbindung an Apple Home verzichten kann, bieten die Rauch- und Wassermelder von X-Sense ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Rahmen der Prime-Angebote bei Amazon sind diese in verschiedenen Varianten gerade besonders günstig zu haben.

Unsere Empfehlung kommt nicht von ungefähr. Die ersten Rauchmelder von X-Sense haben bei uns schon vor drei Jahren die teuren und inzwischen ohnehin nicht mehr erhältlichen Geräte von Nest ersetzt. Die Wassermelder des Herstellers haben wir seit gut zwei Jahren im Einsatz. Bisher funktioniert beides absolut zufriedenstellend. Dazu zählen jeweils zwei begründete Alarmmeldungen wegen Wasser unter der Spüle sowie Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. Bei den Rauchmeldern hatten wir in drei Jahren lediglich einen einzigen Fehlalarm.

Basisstation verbindet 50 Geräte

Falls ihr euch für die Melder von X-Sense entscheidet, müsst ihr lediglich darauf achten, dass ihr Modelle auswählt, die mit der Basisstation SBS50 kompatibel sind. Die Station ist bei mehreren Paketen bereits enthalten und kann bis zu 50 Geräte verwalten.

Bei den Rauchmeldern von X-Sense gibt es verschiedene Modelle, die zum Teil auch über eine Sprachausgabe verfügen. Wer einen günstigen Einstieg sucht, bekommt zum Preis von 57,26 Euro ein Starterkit mit drei Rauchmeldern vom Typ SD11-MR31 inklusive der zugehörigen Basisstation. Für größere Wohnungen gibt es ein Paket mit 6 Meldern für 98,64 Euro.

Wassermelder ebenfalls reduziert

Auch die Wassermelder von X-Sense sind momentan zu sehr guten Preisen erhältlich. Hier bezahlt man für ein Set aus Basisstation und vier Wassermeldern 47,79 Euro. Wer die Station schon besitzt, kann die Melder auch einzeln für 13,53 Euro oder im Dreierpack für 35,51 Euro kaufen.

Positiv gibt es hier anzumerken, dass die Wassermelder so konzipiert sind, dass sie sowohl Wasser auf dem Boden erkennen als auch auf Tropfen von oben reagieren.

Über die zugehörige App kann man den Status der Melder überprüfen und erhält umgekehrt auch Push-Mitteilungen, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Im Alarmfall machen sich die Geräte zudem unabhängig von einer Netzwerkverbindung durch einen lauten Signalton bemerkbar. Auch in die Basisstation ist eine Alarmsirene integriert, die optional aber auch abgeschaltet werden kann.

Für Nutzer von Home-Assistant besteht die Möglichkeit, das System in Automatisierungen einzubinden.