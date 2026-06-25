Siri soll nicht raten
iOS 27: Apple zieht bei Siri klare Grenzen beim Webzugriff
Apple zieht bei seiner neuen Siri offenbar eine klare Grenze. In der zweiten Beta von iOS 27 wurde eine neue Anweisung für den KI-Assistenten entdeckt, die den Umgang mit Weblinks betrifft. Gibt ein Nutzer eine URL ein und bittet Siri darum, den Inhalt der Seite zusammenzufassen, vorzulesen oder Informationen daraus zu extrahieren, soll Siri künftig deutlich ablehnen.
Der Fund stammt von US-Blog 9to5Mac. Demnach enthält der interne Systemtext der neuen Siri nun sinngemäß den Hinweis, dass der Assistent keinen Zugriff auf Inhalte hinter einer URL hat. Siri soll in solchen Fällen nicht versuchen, den Inhalt zu erraten, und auch keine Umwege oder Folgefragen vorschlagen.
Das klingt zunächst nach einer Einschränkung, ist aber nachvollziehbar. Ein Link allein enthält keine verlässlichen Informationen über den tatsächlichen Seiteninhalt. Würde Siri trotzdem eine Zusammenfassung liefern, müsste der Assistent entweder raten oder auf möglicherweise unvollständige Metadaten zurückgreifen. Genau das kann bei KI-Systemen schnell zu falschen oder irreführenden Antworten führen.
Keine Zusammenfassung fremder Links
Die Änderung passt zu Apples vorsichtigem Umgang mit KI-Zusammenfassungen. Bereits bei früheren Apple-Intelligence-Funktionen hatte der Konzern nach Kritik nachbessern müssen, weil automatisch erzeugte Zusammenfassungen von Nachrichtenmeldungen missverständlich oder falsch ausfielen.
Für Nutzer bedeutet die neue Regel: Wer Siri lediglich einen Link schickt, sollte nicht erwarten, dass der Assistent den Artikel dahinter zusammenfasst. Stattdessen dürfte Siri darauf hinweisen, dass sie Webseiten nicht direkt öffnen oder auslesen kann. Damit unterscheidet sich die Funktion von Chatbots, die über einen eigenen Webzugriff verfügen.
Safari bleibt ein Sonderfall
Ganz verschwinden Zusammenfassungen von Webseiten damit aber nicht. Apple bietet in Safari bereits Funktionen an, mit denen sich geöffnete Webseiten über Apple Intelligence zusammenfassen lassen. Der Unterschied liegt darin, dass der Inhalt dann tatsächlich auf dem Gerät beziehungsweise im Browserkontext verfügbar ist.
Die neue Siri-Regel betrifft also vor allem den Fall, dass Nutzer dem Assistenten nur eine nackte Webadresse geben. Apple dürfte damit verhindern wollen, dass Siri mehr verspricht, als sie technisch leisten kann. Für einen KI-Assistenten ist das vielleicht weniger spektakulär, aber deutlich ehrlicher: Was nicht gelesen wurde, sollte auch nicht zusammengefasst werden.
Sehr gut
Da habt ihr den Abschnitt vergessen, wo drin steht, dass es das alles in iOS 27 in der EU sowieso nicht gibt. Da bleibt es ja bei der alten Siri und den alten Apple-Intelligence-Funktionen.
So nicht korrekt. Manche neuen Apple Intelligence Funktionen (so z.B. die neuen Fotobearbeitungsfunktionen) kommen auch in die EU.
Es gibt (sinnloserweise, wie ich finde) tatsächlich einen Unterschied zwischen „Siri AI“ und „Apple Intelligence“.
Apple Intelligence sind im wesentlichen alle Funktionen, die auf dem Apple Foundation Model basieren. Das ist im Moment in der zweiten Generation. In iOS 27 ist es dann die zusammen mit Google entwickelte dritte Generation (was übrigens NICHT Gemini ist). Genau diese dritte Generation ist dann die Grundlage von Siri AI und wird es nicht in der EU geben (jedenfalls nicht in iOS und iPadOS).
Das weißt du doch gar nicht. Es wird an einer Lösung gearbeitet. Heißt es könnte vielleicht sogar zum Start noch klappen oder wird nachgereicht. Manchmal fühlt man sich an Loriot erinnert: ein Leben ohne KI ist zwar möglich, aber sinnlos….
Oder so ähnlich ;-)
Schade
Apple Intelligence wird früher oder später in die EU kommen, da bin ich mir relativ sicher. Und ich finde das sehr gut dass Siri scheinbar auf Webseiten nicht Hallin funktioniert.
Das ist schon schwach, dass Siri keine Website öffnen kann. Zumal das iPhone technisch definitiv dazu in der Lage wär, eine Webseite im Hintergrund zu öffnen.
Können schon, nur will Apple das nicht.
Weil so eine Fehlerquelle entstehen kann.
Steht doch im Text.
Wenn du ein LM-Modell bist und jemand dich fragt, was hinter der URL http://www.beispiel.com steckt, kannst du ohne zusätzliche Tools diese Seite nicht öffnen, da du nur Input zu Output verarbeitest, ohne Websites öffnen zu können.
Du hast sozusagen eine Bibliothek an Wörtern, kannst aber nicht auf Informationen außerhalb zugreifen, wie z. B. auf Websites.
Siri AI selber kann glaube ich auf Websites zugreifen (habe Artikel nicht vollständig gelesen) aber das Foundation-Modell, was in Apps integriert werden kann, kann keine Websites öffnen und würde dann irgendeinen Mix halluzinieren.
(Kenne mich schon bisschen aus, wie KIs funktionieren, kann würde aber nicht sagen, dass ich zu 100 % Recht habe. Gibt bestimmt welche, die das besser erklären können.)
Korrektur: im Artikel steht das Siri AI nicht auf die Website zugreifen kann die du ihr schickst.
(Wundert mich da Siri AI auch manchmal als kleine Quellen Angabe Websiten anzeigt welche man öffnen kann wenn man auf sie klickt)
Erstellt mit On Device Apple Intelligence
Large Language Models (LLMs) verarbeiten Eingaben wie Text, um Antworten zu generieren, indem sie Muster in Daten erkennen, die ihnen beigebracht wurden. Sie nutzen neuronale Netzwerke, um Sprache zu verstehen und zu generieren.
Sie können ohne Tools nicht auf Websites zugreifen, weil sie keine direkten Internetzugangsfunktionen haben. Sie arbeiten ausschließlich auf Basis von Daten, die ihnen vorab zur Verfügung gestellt wurden, und können daher keine externe Informationen oder Webseiten besuchen.
Damit ist Siri AI nutzlos.