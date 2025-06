X-Sense bietet neue App-Rauchmelder mit Magnethalterung an

Die Rauch- und Wassermelder von X-Sense haben wir aufgrund ihres sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses in der Vergangenheit regelmäßig erwähnt. Seit kurzem bietet der Hersteller hierzulande mit dem X-Sense SD11 und dem XS0D-MR zwei neue Modelle an, die alternativ zur Verschraubung auch magnetisch und per Klebepad an der Decke befestigt werden können.

X-Sense zufolge wurde die neue Variante besonders für Mietwohnungen und schnelle Renovierungsprojekte konzipiert. Laut Hersteller sind beide Geräte wie hierzulande vorgeschrieben, nach der Norm EN 14604 zertifiziert.

Aus unserer Sicht ist vor allem das Modell X-Sense XS0D-MR erwähnenswert, da diese Geräte nicht nur untereinander vernetzbar, sondern zusätzlich auch mit einer App-Anbindung ausgestattet sind. Die Rauchmelder lassen sich mit der Basisstation SBS50 von X-Sense verknüpfen und sind auf diesem Weg auch ortsunabhängig über das Internet erreichbar. Umgekehrt wird man beim Auslösen der Rauchmelder auf diesem Weg auch unabhängig vom aktuellen Aufenthaltsort per Push-Mitteilung über den Vorfall informiert.

Die Rauchmelder selbst sind mit einer integrierten Sirene ausgestattet und senden im Alarmfall einen bis zu 85 dB lauten Signalton aus. Ergänzend kann die Basisstation selbst nicht nur per Push-Mitteilung benachrichtigen, sondern selbst ebenfalls mit bis zu 100 dB Lautstärke warnen.

App vereint Rauchmelder und andere Sensoren

Über die zugehörige App kann jederzeit der Status der einzelnen Rauchmelder abgerufen werden. Bei einem Alarm wird hier auch direkt angezeigt, durch welchen Rauchmelder dieser ausgelöst wurde. Wenn man mehrere unterschiedliche Produkte von X-Sense, also beispielsweise auch deren Wassermelder verwendet, sind diese gemeinsam in der App einsehbar. Grundsätzlich lassen sich diese auch alle über eine Basisstation einbinden, die maximale Anzahl unterstützter Geräte liegt bei 50.

Als Starterset bietet X-Sense über Amazon gerade 6 Rauchmelder und eine Basisstation zum Paketpreis von 106,28 Euro an. Wer die Basisstation SBS50 von X-Sense bereits besitzt, kann die Melder entweder einzeln für 21,27 Euro oder als 3er-Pack für 56,43 Euro kaufen.