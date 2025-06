Freies „Delta Chat“-Projekt: E-Mail als Messenger-Ersatz

Delta Chat ist eine quelloffene Messenger-Anwendung, die auf klassischen E-Mail-Protokollen basiert. Anwender können über die App Nachrichten verschicken, empfangen und verwalten – ähnlich wie bei bekannten Messengern.

Der Unterschied: Für die Nutzung wird keine Telefonnummer benötigt, und es gibt keinen zentralen Server. Stattdessen funktioniert Delta Chat mit bestehenden E-Mail-Adressen und Servern oder über speziell optimierte sogenannte „Chatmail“-Server wie mehl.cloud.

Bei der Einrichtung ist keine Eingabe persönlicher Daten erforderlich. Wer möchte, kann sich auch anonym mit einem Chat-Profil anmelden. Diese Profile ermöglichen es, mehrere Identitäten auf einem Gerät zu verwalten, etwa getrennt nach beruflicher oder privater Nutzung. Für mehr Sicherheit sorgt eine standardmäßig aktivierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Kommunikation erfolgt über Internetstandards wie IMAP und SMTP, was die Interoperabilität mit anderen E-Mail-Diensten gewährleistet.

Freie Apps für iPhone und Mac

Delta Chat lässt sich parallel auf mehreren Geräten nutzen. Profile, Kontakte und Chats können dabei synchron gehalten werden. Wer neue Kontakte hinzufügen will, kann dies entweder per QR-Code oder per klassischer E-Mail-Adresse tun. Die Kontaktaufnahme erfolgt bei unbekannten Absendern zunächst über eine Anfrage. Erst wenn diese bestätigt wurde, wird ein Chat eröffnet.

Neben Textnachrichten unterstützen die Apps für iPhone und Mac auch den Versand von Bildern, Videos, Audiodateien und Dokumenten. Inhalte wie Bilder werden standardmäßig verkleinert verschickt, lassen sich bei Bedarf jedoch auch in Originalgröße versenden. Weitere Funktionen wie Chat-Anheftung, Stummschaltung oder Archivierung ermöglichen eine individuelle Organisation der Chat-Übersicht.

Freies Open-Source-Projekt

Da Delta Chat als freies Open-Source-Projekt entwickelt wird, lässt sich die App auch auf selbst betriebenen Servern einsetzen. So können auch Unternehmen und technisch versierte Nutzern bei Interesse unabhängige Server zur Kommunikation aufsetzen.

Delta Chat richtet sich damit vor allem an Nutzer, die eine datensparsame und souveräne Alternative zu herkömmlichen Messengern suchen und dabei auf bekannte Internetstandards setzen möchten.