Eine Woche vor dem Startschuss für die diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC laufen die Vorbereitungen bei Apple auf Hochtouren. Begleitend dazu hat das Unternehmen ein neues Video, Hintergrundbilder und wie bereits in den vergangenen Jahren auch eine WWDC-Playlist auf Apple Music veröffentlicht.

Das neu von Apple veröffentlichte Video „Get ready for WWDC26“ versorgt Entwickler mit den wichtigsten Informationen im Vorfeld. Dazu gehören Hinweise auf Apples Entwickler-App und die im Entwicklerbereich der Apple-Webseite verfügbaren Ressourcen.

Der Zugang zu den Entwicklerforen, Beta-Versionen und Apples Fehlermeldesystem ist dabei kostenlos. Für eine vollwertige Mitgliedschaft in Apples Entwicklerprogramm fällt eine Jahresgebühr von 99 Dollar an. Darin enthalten sind dann sämtliche Entwicklerwerkzeuge, erweiterte Support-Optionen und vor allem die Möglichkeit, Apps für iPhone, iPad oder Mac in Apples App Stores zu veröffentlichen, enthalten.

Hintergrundbilder und WWDC-Playlist

Rechtzeitig vor Beginn der Entwicklerkonferenz hat Apple auch passende Hintergrundbilder veröffentlicht. Das Thema in diesem Jahr lautet „All systems glow“ und dürfte auf das neue dunklere Siri-Design anspielen.

Die neuen Hintergrundbilder sind für iPhone, iPad und Mac verfügbar und werden beim Besuch der Downloadseite passend zum genutzten Endgerät angezeigt. Die Motive basieren auf einem Ausschnitt aus der „All systems glow“-Grafik für das diesjährige Event.

Auch eine – zumindest laut Apple – zur Entwicklerkonferenz passende Musikzusammenstellung steht mittlerweile zur Verfügung. Wer die 20 Songs hören will, muss allerdings über ein aktives Abonnement von Apple Music verfügen. Da kommt uns prompt unser Beitrag von vorhin in den Sinn. Ein kostenloses Schnupperangebot wäre hier eine hervorragende Option, um aktive Apple-Nutzer von den Vorzügen von Apple Music zu überzeugen.