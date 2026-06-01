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Für iPhone Air und iPhone-17-Modelle

iOS 26.5.1 korrigiert Probleme beim kabelgebundenen Laden
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14 Kommentare 14

Apple überrascht uns auf den Abend noch mit der Veröffentlichung von iOS 26.5.1. Das Update kümmert sich um Probleme bei der neuesten iPhone-Generation sowie beim iPhone Air.

Ios 26 5 1

Laut Apple wird durch die Aktualisierung ein Fehler behoben, der das kabelgebundene Laden verhindert, wenn der Akku der Geräte beinahe leer ist. Der iPhone-Hersteller betont allerdings, dass keineswegs alle Nutzer von dem Problem betroffen sind. Die Rede ist nur von einigen Besitzern des iPhone Air und der iPhone-17-Modelle.

iOS 26.5 wurde vor drei Wochen veröffentlicht. Schon bei diesem Update standen keine neuen Funktionen, sondern Fehlerbehebungen auf dem Programm. Der Schwerpunkt lag hier allerdings auf der Korrektur von Sicherheitsproblemen. Mit der Aktualisierung wurden mehr als 50 Sicherheitslücken gestopft.
01. Juni 2026 um 19:37 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Bei mir sind das 18GB. Bisschen viel für nur Batterieladeproblem. Oder?

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  • Ihr glaubt doch nicht wirklich an die ganzen Beschreibungen !! Es wird immer nur ein Bruchteil angegeben, keiner weiss wirklich was wir tatsächlich mit den Updates bekommen

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  • Bei mir wurden auch über 10 GB Updategröße angezeigt. Geladen war es aber in wenigen Sekunden. Also stimmt die Anzeige nicht.

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  • Ist das Update jetzt nur für die erwähnten Modelle?
    Weil bei meinem iPhone 15PM kein Update gezeigt wird.

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