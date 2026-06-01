Apple überrascht uns auf den Abend noch mit der Veröffentlichung von iOS 26.5.1. Das Update kümmert sich um Probleme bei der neuesten iPhone-Generation sowie beim iPhone Air.

Laut Apple wird durch die Aktualisierung ein Fehler behoben, der das kabelgebundene Laden verhindert, wenn der Akku der Geräte beinahe leer ist. Der iPhone-Hersteller betont allerdings, dass keineswegs alle Nutzer von dem Problem betroffen sind. Die Rede ist nur von einigen Besitzern des iPhone Air und der iPhone-17-Modelle.

iOS 26.5 wurde vor drei Wochen veröffentlicht. Schon bei diesem Update standen keine neuen Funktionen, sondern Fehlerbehebungen auf dem Programm. Der Schwerpunkt lag hier allerdings auf der Korrektur von Sicherheitsproblemen. Mit der Aktualisierung wurden mehr als 50 Sicherheitslücken gestopft.