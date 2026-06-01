Für iPhone Air und iPhone-17-Modelle
iOS 26.5.1 korrigiert Probleme beim kabelgebundenen Laden
Apple überrascht uns auf den Abend noch mit der Veröffentlichung von iOS 26.5.1. Das Update kümmert sich um Probleme bei der neuesten iPhone-Generation sowie beim iPhone Air.
Laut Apple wird durch die Aktualisierung ein Fehler behoben, der das kabelgebundene Laden verhindert, wenn der Akku der Geräte beinahe leer ist. Der iPhone-Hersteller betont allerdings, dass keineswegs alle Nutzer von dem Problem betroffen sind. Die Rede ist nur von einigen Besitzern des iPhone Air und der iPhone-17-Modelle.
iOS 26.5 wurde vor drei Wochen veröffentlicht. Schon bei diesem Update standen keine neuen Funktionen, sondern Fehlerbehebungen auf dem Programm. Der Schwerpunkt lag hier allerdings auf der Korrektur von Sicherheitsproblemen. Mit der Aktualisierung wurden mehr als 50 Sicherheitslücken gestopft.
Am Air 25GB? Echt jetzt?
27GB Updategröße bei mir? :O
Bei mir sind das 18GB. Bisschen viel für nur Batterieladeproblem. Oder?
Top, ich kann seit Wochen nicht mehr per Kabel laden.
Könnte aber auch ein verschmutzter USB-C Anschluss oder ein defektes Kabel oder defektes Netzteil sein ;)
Leider besteht das Problem weiterhin….
Über 11GB für das kleine Update?!
Ist nicht so groß wie angegeben. Stand bei mir auch, war aber innerhalb weniger Sekunden geladen.
Wir hatten das Phänomen heute bei einem iPhone 14 …
10,78GB iPhone 17e.
Ihr glaubt doch nicht wirklich an die ganzen Beschreibungen !! Es wird immer nur ein Bruchteil angegeben, keiner weiss wirklich was wir tatsächlich mit den Updates bekommen
Bei mir wurden auch über 10 GB Updategröße angezeigt. Geladen war es aber in wenigen Sekunden. Also stimmt die Anzeige nicht.
Ist das Update jetzt nur für die erwähnten Modelle?
Weil bei meinem iPhone 15PM kein Update gezeigt wird.
Wieso sollten diese Geräte erwähnt werden, wenn es für „alle“ wäre?