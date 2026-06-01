Während sich Musikdienste wie Spotify oder Deezer auch kostenlos nutzen lassen, geht bei Apple Music ohne Bezahlung so gut wie nichts. Dies könnte sich allerdings ändern. Offenbar denkt man bei Apple darüber nach, eine im Preis reduzierte oder gar kostenlose Option anzubieten.

NEW: It appears that Apple may be working on a free or lower-cost tier of Apple Music. Strings in the latest Apple Music for Android beta mention "Can't skip any more tracks" and "Premium access required" pic.twitter.com/xGHeaDb7X3 — Aaron (@aaronp613) May 30, 2026

Anlass für diese Vermutung geben Code-Bausteine, die in einer aktuellen Beta-Version von Apple Music für Android enthalten sind. Bei den aufgefundenen Textstellen handelt es sich um Fehlermeldungen, die beispielsweise darauf hinweisen, dass man keine weiteren Lieder überspringen kann, weil das Limit diesbezüglich erreicht wurde oder dass – wohl für den Zugriff auf eine bestimmte Funktion – eine Premium-Mitgliedschaft erforderlich ist.

Kostenloser Tarif mit Einschränkungen?

Das klingt ganz danach, als könnte man bei Apple Music eine mit dem Gratis-Tarif von Spotify oder Deezer vergleichbare Option erwarten. Ohne Premium-Abo bekommt man bei diesen Musikdiensten nämlich nicht nur Werbung eingespielt, sondern muss auch mit funktionalen Einschränkungen leben.

Gratis-Nutzer von Spotify können beispielsweise keine Songs für die Offline-Nutzung herunterladen oder die Titel in beliebiger Reihenfolge hören. Auch die Anzahl der Lieder, die man überspringen kann, ist begrenzt. Zudem muss man bei Spotify ohne Premium-Abo auf verlustfreie Audioqualität und den Zugriff auf Hörbücher verzichten.

Aktuell gibt es bei Spotify übrigens wieder die Möglichkeit, drei Monate Premiumzugriff kostenlos zu erhalten. Diese Option steht allerdings nur dann zur Verfügung, wenn man nicht zuvor schon von einem vergleichbaren Angebot Gebrauch gemacht hat.

Apple Music bislang nur gegen Geld

Ein kostenloser Basis-Tarif könnte die Verbreitung von Apple Music zweifellos enorm ankurbeln. Aktuell liegt der Monatspreis hier bei 10,99 Euro, während andere Musikdienste Nutzer mit kostenlosem Zugriff dazu animieren, einen Account anzulegen und ein eigenes Portfolio aufzubauen. In nicht wenigen Fällen werden Gratis-Nutzer auf diesem Weg zu dauerhaft zahlenden Abonnenten.