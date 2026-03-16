Noch knapp drei Monate
WWDC 2026: Neues Liquid-Glass-Feature und Details zur Google-Kooperation?
Apples Entwicklerkonferenz WWDC dürfte in diesem Jahr vom 8. bis 12. Juni stattfinden. Eine offizielle Bestätigung dieses Termins erwarten wir in zwei Wochen. Interessanter als der genaue Termin der Veranstaltung ist jedoch die Frage, wie konkurrenzfähig Apple dann im KI-Bereich ist.
Im Rahmen der traditionellen Eröffnungsveranstaltung zur WWDC musste Apple im vergangenen Jahr heikle Klippen umschiffen. Das Unternehmen konnte die vor zwei Jahren gemachten Versprechen nicht halten, wichtige der damals angekündigten Siri-Funktionen sind bis heute nicht verfügbar.
Im vergangenen Jahr sorgte die Zusammenführung der verschiedenen Betriebssysteme unter einer einheitlichen Versionsnummer und die grundlegende Überarbeitung des Erscheinungsbilds der Software für Ablenkung. In diesem Jahr darf man allerdings davon ausgehen, dass Entwickler und Kunden etwas Handfesteres sehen wollen.
Weitere Anpassungen für Liquid Glass
Eine interessante Ergänzung könnte Apples „Liquid Glass“-Benutzeroberfläche mit iOS 27 allerdings erhalten. Wie das Magazin Bloomberg berichtet, wollte Apple bereits im vergangenen Jahr eine systemweite Einstellung anbieten, mit der sich die Stärke des Glaseffekts präzise regulieren lässt. Dies konnte zwar für die Anzeige auf dem Sperrbildschirm umgesetzt werden, bei der Ausweitung auf das gesamte System sei Apple jedoch auf technische Schwierigkeiten gestoßen. Mit iOS 27 könnte diese Option insbesondere jene Nutzer erfreuen, die sich durch die Transparenzen und Überlagerungen von Liquid Glass gestört fühlen.
Zusammenarbeit mit Google
Spannend werden sicherlich auch die Details rund um die kommende erweiterte Zusammenarbeit mit Google. Die Tatsache, dass Apple für die Umsetzung der geplanten Siri-Funktionen auf Unterstützung durch Google setzt, könnte man als Eingeständnis des Scheiterns in diesem Bereich betrachten. Soweit bekannt, soll das Google-Engagement vor allem dazu beitragen, dass Apple im KI-Bereich den Anschluss hält. Zuletzt war auch die Rede davon, dass Google Apple mit Rechenleistung in der Cloud unterstützt. Die Kooperation sei jedoch nur für begrenzte Zeit geplant.
Geil, Muss ich unbedingt verpassen.
:-D
+1
Die Kooperation geht sicher länger weil Apple bekommt KI einfach nicht hin… haha
Was auch gar nicht schlimm wäre.
Aber peinlich, nach den Ankündigungen.
Doch, denn dort ist langfristig das Geld.
Erinnert mich an Nokia, die auch die Zeichen der Zeit nicht erkennen wollten
Nokia konnte aber keine Smartphones lizenzieren und diese dann verkaufen.
AI einkaufen und dann mit den eigenen Produkten verbinden geht sehr wohl.
Aber diese „Apple geht bald ganz sicher auf jeden Fall unter“-Reden sind halt prominent.
Aktuell verbrennt da eher langfristig das Geld. OpenAI, Google, Meta und Co verbrennen aktuell dutzende Milliarden im Jahr für ihre Entwicklung sowie den Betrieb ihrer LLMs und haben bisher noch keinen Businessplan vorlegen können, wie das irgendwann mal lukrativ für sie werden soll.
Ob es klug oder dumm ist andere Unternehmen das teure Lehrgeld zahlen zu lassen, ist noch längst nicht entschieden.
Natürlich konnte auch Nokia Smartphones bauen.
Nur haben wir Kunden halt meistens zu dem System gegriffen, wo alles besser integriert war.
So wird das auch in der Zukunft passieren.
Nur wenige nutzen Apple Maps, weil es im Gesamtpaket schlechter als die Konkurrenz ist.
Wenn Google seine AI einfach besser in Android integrieren kann, als Apple wird iOS sterben.
Sie machen es hat schlauer. Warum hunderte Milliarden investieren? Man lizenziert sich Gemini und baut darauf auf. Man sieht es an Open AI. Die gehen Pleite zum Beispiel.
Open AI geht nicht pleite, nur weil sie Defizite schreiben.
Microsoft hält von 27 % an OpenAI investiert fortlaufend Milliardenbeträge und will noch mehr Anteile. Amazon und NVIDIA wollen auch dort investieren.
Keines der Unternehmen will dort Geld verbrennen.
Sie alle sehen das Potential.
Ob Apple clever ist oder den Anschluss verloren hat wird die Zukunft zeigen
Alle sehen das Potential und bisher verdient noch keiner Geld damit. Aktuelle MIT Studie – über 90% der Unternehmen die Ki einsetzen und ausprobieren konnten bisher monetäre Vorteile erwirtschaften
Konnten bisher KEINE monetäre Vorteile erwirtschaften
@selber: So war das zu Anfang auch mit dem Internet.
Bei IBM gab es damals den Witz, die einzigen beiden Gruppen die Geld im Internet verdienen ist die Pornoindustrie und die Berater, die erzählen, wie man im Internet Geld verdienen könne.
Ein Jahrzehnt später haben alle dumm aus der Röhre geschaut, die nicht rechtzeitig auf den Internetzug aufgesprungen sind.
Gemini finde ich mittlerweile besser als ChatGPT.
Welche Dienste nutzt ihr so? Frage mich gerade, ob ein Gemini Abo (aktuell Perplexity) ab September dann besser wäre.
Das wechselt immer mal, je nachdem welches Unternehmen gerade wieder eine neue Version seines Moduls veröffentlicht hat. Insofern ist Perplexity keine schlechte Wahl, weil dort (fast) alle Module zur Verfügung stehen, wenn auch manche nur in der Pro-Version.
War lange bei chatgpt. Als Software architect bin ich aber mittlerweile bei Claude. Code Integration is unerreicht, dafür ist chatgpt einfach persönlicher
In Perplexity hast du doch Gemini integriert oder gibt es da dann einen Unterschied zum „Einzelabo“?
Man sollte für verschiedenes auch unterschiedliche Modelle nutzen.
Recherche – Perplexity
Alles mit Deep… – Gemini
Brainstorming – ChatGPT
Entscheidungen – Grok
Bilder/Video – Nano Banana (Grok)
Perplexity-Abo (Paypal-Gratisaktion)
ChatGPT free
Gemini
Immer mal im Wechsel. Oder alle zusammen um zu vergleichen.
Wie findet ihr eigentlich Claude?
Hatte ich kurz getestet, aber irgendwie dauerte die Antwortausgabe oft sehr lange oder es passierte nichts …
Claude hat sich richtig gut gemacht!
Das ersetzt bei mir tatsächlich ChatGPT beim Schreiben (von zB. Dokumenten) und neuerdings das erstellen von Grafiken!
Warte mal ab was davon noch bei Apple übrigbleibt. Wird sicher erheblich beschnitten
Die Zusammenarbeit ist ein Eingeständnis aller anderen, dass man selber Milliarden verbrennt und ein Unternehmen wie Apple einfach schlauer ist.
Apple stellt die Hardware her, auf der alle Modelle laufen (mittlerweile schon sehr gut lokal). Damit macht man sich zu einem der wichtigsten Player, denn Software braucht Hardware.
Apple selbst investiert dafür wenig Geld, hält deshalb aber die Margen hoch, bleibt beim Datenschutz führend und hat Zeit.
Im Hintergrund wird geschaut – welche Funktionen mag der Nutzer, welche nicht. Wie passe ich eigene Modelle effizient an. Wie integriere ich Hard- und Software.
Immer dieser Gedanke, man hätte Apple durchschaut und sieht wie es jetzt scheitert. Ja, die Siri Funktionen verspäten sich. Aber das liegt eher daran, dass Apple den Kurs gewechselt hat und jetzt einfach cleverer agieren kann.
Oder welche Funktion ist das ultimative Kaufargument für ein anderes Smartphone?
Schon jetzt laufen die Foundation Modelle sehr gut lokal und wenn das weiter angepasst werden kann, wird eher so die Zukunft aussehen, denn auch der User will auf Schnick-Schnack verzichten.
Mir ist eine Firma, also auch Apple, vollkommen wurscht.
Mich ärgert nur, dass meine bessere Hälfte extra wegen KI ein iPhone 16 gekauft hat und seitdem leicht angefressen auf mein Google Pixel schaut, was alles kann, was Apple seinerzeit angekündigt hat.
Das es das alles kann, das glaube ich noch nicht.
Die Integration von OnScreen Awareness und App-Übergreifender (Steuerung) Aktionen ist auch bei Google nicht das, was Apple möchte und zur Zeit plant. Aber schauen wir am Ende des Jahres nochmal!
Ja, Google haut erstmal viel raus… der Punkt geht an sie Aber ich denke deine bessere Hälfte kann sich dieses Jahr auf Großes freuen. Auf vieles, was uns dann vielleicht wirklich einmal hilft!
Wir wären froh wenn Siri und Apple Inteligence nur die Hälfte von dem könnte, was die aktuellen Pixel in Sachen AI heute schon liefern kann.
Das ist mit Abstand einer der besten Kommentare die ich hier seit langem gelesen habe. +1
Sag das nicht – sonst werde ich wieder beschuldigt, durch Fakten und Überlegungen Apple eine bessere Zukunft zu versprechen!
Meckern oder „Apple ist Nokia“ ist viel einfacher in die Tastatur getippt! ;D
Da werden keine Milliarden verbrannt, sondern investiert.
Tech unternehmen sind keine Banken
Siehe Meta, die Milliarden investieren und jetzt wieder viele viele Leute entlassen… weil… das Geld erstmal keinen wirklichen Gegenwert hat und somit keine 0 bei der Rechnung herauskommt.
Also doch – zur Zeit wird verbrannt.
…oder sie entlassen, weil sie die Leute nicht mehr brauchen.
AI ist das für den Bürobereich, was Roboter für die Fertigung waren.
Immer das Genörgel, ich müsst doch kein iOS 26 oder Siri benutzen. Es gibt doch andere Möglichkeiten. Das sind Menschen die unzufrieden sind.
Ihr……
Claude Pro ist am besten für Dokumenterstellung und Editieren.
Ich liebe Fragen in Artikel-Überschriften!
Genau- Liquid Glas!!
Wie immer, man kümmert sich um irgendwelche Spielereien!!!
Ist halt kurzfristig billiger als Technologie zu liefern.
Aber selbst das bekommt Apple schlechter hin als Microsoft damals mit Aero
Liquid-Glas ist das unnützeste was Apple je erfunden hat.
Ich würde meinen, das hässlichste seit langer Zeit.
Eben noch in einer Zeile auf dem iPhone Überlagerungen bei Buttons gesehen, die beim Auswählen die Grafik des benachbarten Buttons mit einbeziehen – so GARNICHT Apple-like.
Herrje… bin ich froh, wen der Spuk vorbei ist, bzw. ich das „opt-outen“ kann…
Das ist der längst überfällige Tim Cook schuld! Mit überfällig meine ich die Halbwertszeit. Weg mit diesem Idioten.
Endlich hat Stefan es gefordert. Nun werden die Aktionäre handeln!!
Mäßige dich mal ein bisschen. Ist ja schlimm diese Ausdrucksweise.
und lerne mal etwas über den Begriff Halbwertszeit!
Du kannst sagen oder behaupten, dass die Zeit von Tim vorbei ist. aber die Halbwertzeit sagt, es ist nur noch die Hälfte davon über. Das eines Du nicht sagen, bin ich mir sicher.
Also Snow Leopard 2.0? Glaub ich erst, wenn es so weit ist.
Ich bin mit Liquid Glass sehr zufrieden, und verstehe die Aufregung nicht. Das iOS 18 sah nach so vielen Jahren schon alt aus, so als ob man heute noch Windows XP auf Rechner hat. iOS 26 ist schön anzusehen, alleine schon das ich meinen Start Bildschirm selber gestalten kann finde ich super. Und einige tolle Funktionen.