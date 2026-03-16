Apples Entwicklerkonferenz WWDC dürfte in diesem Jahr vom 8. bis 12. Juni stattfinden. Eine offizielle Bestätigung dieses Termins erwarten wir in zwei Wochen. Interessanter als der genaue Termin der Veranstaltung ist jedoch die Frage, wie konkurrenzfähig Apple dann im KI-Bereich ist.

Im Rahmen der traditionellen Eröffnungsveranstaltung zur WWDC musste Apple im vergangenen Jahr heikle Klippen umschiffen. Das Unternehmen konnte die vor zwei Jahren gemachten Versprechen nicht halten, wichtige der damals angekündigten Siri-Funktionen sind bis heute nicht verfügbar.

Im vergangenen Jahr sorgte die Zusammenführung der verschiedenen Betriebssysteme unter einer einheitlichen Versionsnummer und die grundlegende Überarbeitung des Erscheinungsbilds der Software für Ablenkung. In diesem Jahr darf man allerdings davon ausgehen, dass Entwickler und Kunden etwas Handfesteres sehen wollen.

Weitere Anpassungen für Liquid Glass

Eine interessante Ergänzung könnte Apples „Liquid Glass“-Benutzeroberfläche mit iOS 27 allerdings erhalten. Wie das Magazin Bloomberg berichtet, wollte Apple bereits im vergangenen Jahr eine systemweite Einstellung anbieten, mit der sich die Stärke des Glaseffekts präzise regulieren lässt. Dies konnte zwar für die Anzeige auf dem Sperrbildschirm umgesetzt werden, bei der Ausweitung auf das gesamte System sei Apple jedoch auf technische Schwierigkeiten gestoßen. Mit iOS 27 könnte diese Option insbesondere jene Nutzer erfreuen, die sich durch die Transparenzen und Überlagerungen von Liquid Glass gestört fühlen.

Zusammenarbeit mit Google

Spannend werden sicherlich auch die Details rund um die kommende erweiterte Zusammenarbeit mit Google. Die Tatsache, dass Apple für die Umsetzung der geplanten Siri-Funktionen auf Unterstützung durch Google setzt, könnte man als Eingeständnis des Scheiterns in diesem Bereich betrachten. Soweit bekannt, soll das Google-Engagement vor allem dazu beitragen, dass Apple im KI-Bereich den Anschluss hält. Zuletzt war auch die Rede davon, dass Google Apple mit Rechenleistung in der Cloud unterstützt. Die Kooperation sei jedoch nur für begrenzte Zeit geplant.