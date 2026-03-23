Govee erweitert sein Sortiment an Lichterketten um eine neue Funktion, mit der sich der Hersteller von Wettbewerbern abheben will. Bei den für die Verwendung im Außenbereich gedachten chromatischen Lichterketten des Herstellers kann man nicht nur die ganze Kette, sondern auch die einzelnen Lampen mit Farbeffekten belegen.

Einzelne Lampen individuell steuern

Der Hersteller bezeichnet die Funktion als „Single-Light Rainbow System“. Dabei finden sich in jeder einzelnen der an der Lichterkette hängenden Lampe 55 RGB-LEDs, mit deren Hilfe man die Farbstimmung nicht nur auf die komplette Kette bezogen, sondern für jede einzelne Lampe personalisieren kann. Zusätzlich hat Govee in den Lampen jeweils 54 Weiß-LEDs verbaut, um bei Bedarf eine helle Ausleuchtung mit Weißlicht zu ermöglichen.

Die neue Lichterkette besteht aus zehn Lampen, die auf eine Länge von zehn Metern verteilt sind. Jede Lampe erreicht eine Helligkeit von bis zu 240 Lumen. Insgesamt ergibt sich damit eine maximale Lichtleistung von 2400 Lumen.

Matter-Unterstützung mit Einschränkungen

Die Chromatische Lichterkette von Govee ist wie fast alle neuen Produkte des Herstellers mit dem Matter-Standard kompatibel, was eine Einbindung in Apple Home und andere Smarthome-Systeme ermöglicht. Die Steuerungsmöglichkeiten über Apple Home geben jedoch nicht ansatzweise wieder, was sich mithilfe der App des Herstellers realisieren lässt. Dies beginnt bei den direkten Anpassungs- und Personalisierungsmöglichkeiten. Govee erlaubt es in der App auch, animierte Lichtszenen auszuwählen und wiederzugeben oder die Beleuchtung mit Musik zu synchronisieren.

Laut Hersteller lässt sich die Beleuchtung auch dauerhaft im Freien verwenden, ohne dabei zu verblassen oder spröde zu werden. Die Lampen sind nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt.

Preis im oberen Segment

Preislich ordnet Govee die neue Lichterkette im oberen Segment ein. Auf der Webseite des Herstellers lässt sich die chromatische Lichterkette für den Außenbereich für 199,99 Euro bestellen.