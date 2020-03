WWDC 2020 wackelt: Regionalverwaltung empfiehlt Absage

Die Regionalverwaltung des Santa Clara County, dem am stärksten besiedelten Landkreis in Kalifornien, der auch Apples Firmenzentrale in die WWDC-Veranstaltungsorte in San José beherbergt, informiert über das Auftreten sechs neuer Coronavirus-Fälle.

Im gleichen Atemzug hat die Regionalverwaltung neue Präventiv-Empfehlung ausgesprochen und rät unter anderem davon ab, Massenveranstaltungen zu organisieren. In dem nun veröffentlichtem „Leitfaden für Personen, die Massenversammlungen und große Gemeinschaftsveranstaltungen ausrichten“ heißt es jetzt:

Aktuell empfehlen wir, Massenversammlungen und große Gemeindeveranstaltungen, bei denen viele Menschen in Armeslänge voneinander entfernt sind, zu verschieben oder abzusagen. Wenn Sie es nicht vermeiden können, Gruppen von Menschen zusammenzubringen: Drängen Sie jeden, der krank ist, nicht daran teilzunehmen.

Ermutigen Sie diejenigen, die ein höheres Risiko für eine schwere Krankheit haben, nicht daran teilzunehmen.

Versuchen Sie, Wege zu finden, um den Menschen mehr Raum zu geben, damit sie so wenig wie möglich in engem Kontakt miteinander stehen. Ermutigen Sie die Teilnehmer zu mehr Hygiene, z.B: Waschen Sie ihre Hände häufig mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und Seife.

Wenn keine Seife und kein Wasser zur Verfügung stehen, kann im Notfall ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel verwendet werden.

Vermeiden Sie engen Kontakt mit anderen Menschen

Vermeiden Sie es, Ihre Augen, Nase und Mund zu berühren.

Bedecken ihres Hustens oder Niesens mit einem Gewebe – falls vorhanden – oder in den Ellenbogen

Reinigen Sie die Oberflächen mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

Während Facebook und Google ihre Entwickler-Konferenzen bereits abgesagt haben, hat Apple sich zum Schicksal der WWDC 2020 noch nicht geäußert. Auf der Entwickler-Konferenz werden für gewöhnlich die neuen macOS- und iOS-Betriebssysteme vorgestellt.

Branchenbeobachter gehen derzeit davon aus, dass Apple das Event streichen und die Entwickler-Sessions als Video-Aufzeichnungen bereitstellen wird.