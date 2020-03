ARD: 6,6 Milliarden Video-Streams im vergangenen Jahr

6,6 Milliarden Mal wurden Inhalte der ARD im vergangenen Jahr auf alleine auf YouTube und Facebook gestreamt. Dies geht aus einer Bilanz über Nutzer-Kontakte in den Sozialen Medien hervor, die die ARD erstmals gezogen hat.

Demnach verbinden mehr als 22 Millionen Facebook- und 10,4 Millionen YouTube-Abos interessierte Anwender mit den ARD-Angeboten. Insgesamt haben diese zudem mehr als 306 Millionen Mal mit Inhalten der ARD bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram interagiert – also diese kommentiert, geteilt oder markiert.

Vor allem Inhalte der „Tagesschau“ sind gefragt: Mit 2,6 Millionen Followern ist das Nachrichten-Flaggschiff der ARD der meistgefolgte deutsche News-Kanal auf Twitter. Auch auf Instagram liegt die „Tagesschau“ mit rund 1,4 Millionen Fans an der Spitze. Bemerkenswert ist dabei die Zahl der User-Kontakte: 9,5 Millionen Mal wurde im Januar bei Instagram mit Social-Media-Inhalten der Tagesschau interagiert, darunter sind mehr als 150.000 Kommentare. Die ARD führt zudem 1,7 Millionen Fans bei Facebook und einen Rang in den Top Ten an.