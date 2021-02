Worx Landroid mit neuen Modellen und „Igelschutzmodus“

Der Worx Landroid ist quasi das Baumarkt-Modell unter den Mährobotern. Mit dem S500 haben wir vor geraumer Zeit schon mal das kleinste Gerät aus dieser Modellreihe vorgestellt. Insbesondere, wenn man auf eine Preisaktion oder den Ausverkauf aufgrund der Einführung neuer Modelle wartet, lassen sich hier erstklassige Schnäppchen machen.

Auch in diesem Jahr kommt der Hersteller zum Saisonstart mit neuen Modellen und Funktionserweiterungen auf den Markt. Dazu gehört eine verbesserte Hinderniserkennung, Ultraschallsensoren und eine „Autopilot-Technologie“ sollen dafür sorgen, dass der Roboter um im Weg stehende Objekte herumsteuert. Zudem lassen sich ohne den Begrenzungsdraht neu zu verlegen gezielt Bereiche festlegen, die der Roboter bei seinen Fahrten auslässt.

Mit der stetigen Weiterentwicklung der Roboter erhält auch die begleitende App regelmäßig neue Funktionen. So soll jetzt ein neuer Igelschutzmodus dafür sorgen, dass der Roboter nur dann mäht, wenn Igel normalerweise schlafen. Ein Thema, dass mit Blick auf Mähroboter zurecht viel diskutiert wird. An sich würde es genügen, wenn die Besitzer dafür sorgen, dass die Geräte nur tagsüber arbeiten. Doch bereitet das Setzen von Timern hier und da offenbar doch zu viel Mühe, auch kommt es teils wo versehentlich zu unnötigen Nachtfahrten. Der neue Worx-Modus soll dieses Problem nun lösen, ohne die Besitzer in ihrem Komfort einzuschränken.