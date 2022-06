WorldWideWeb: Kostenfreier Mini-Webserver für iPhone und Mac

Auf dem iPad eingesetzt lässt sich WorldWideWeb auch im Splitview nutzen und kann so Seite an Seite mit einem Texteditor eingesetzt werden. Der für WorldWideWeb verantwortliche Entwickler Craig Hockenberry setzt hier auf den noch jungen Texteditor Runestone, den wir auf ifun.de Anfang Mai vorgestellt haben.

Im Heimnetz eingesetzt, lassen sich am Mac aufgesetzte Webserver so auch von iPhone und iPad aus aufrufen – und umgekehrt. Der Mini-Download ist nahezu konfigurationsfrei und arbeitet zur Auswahl des Web-Verzeichnisses mit Apples Dateien-App zusammen.

Bei WorldWideWeb handelt es sich um einen gänzlich kostenfreien Webserver, der beliebige Webseite ausliefern und so während der Gestaltung neuer Online-Projekte zur Hand gehen kann. Ihr füttert WorldWideWeb lediglich mit dem Ordner, in dem die HTML-, CSS- und JS-Dateien eures Web-Projektes gesichert sind, die Gratis-Applikation kümmert sich ihrerseits dann darum, dass diese im Heimnetzwerk mit einer eindeutigen Adresse aufgerufen und nach Belieben aktualisiert werden können.

Insert

You are going to send email to