PDF zu Keynote: App erstellt Präsentationen

Mit PDF to Keynote bietet der Entwickler Nate Thompson eine kostenlose iPhone-Applikation an, die lediglich eine Aufgabe absolviert: Der 10 Megabyte kleine Download, der sich bei Bedarf auch auf dem iPad installieren und nutzen lässt, kann Keynote-Dateien aus nahezu beliebigen PDF-Dokumenten erstellen.

Die App ermöglicht somit die Nutzung der Keynote-Anwendung zur Präsentation von PDF-Inhalten. Anwender profitieren entsprechend von Präsentations-Werkzeugen, wie etwa den von Keynote angebotenen Vortragsnotizen, aber auch von eleganten Aninations-Übergängen und der Multimonitor-Unterstützung.

Auch Entwickler Nate Thompson formuliert den Zweck seiner Anwendung entsprechend. Anwender können ihre Präsentation in beliebigen Applikationen erstellen und einfach als PDF exportieren, PDF to Keynote kümmert sich dann schlicht um den letzten Schritt, also darum, das PDF für den Einsatz in Apples Vortrags-App vorzubereiten.

Wurde ein PDF innerhalb der Applikation ausgewählt, könnt ihr in PDF to Keynote das gewünschte Seitenformat bestimmen und zudem eine Hintergrundfarbe festlegen. Dabei könnt ihr aus einer der voreingestellten Optionen wählen oder diese ganz individuell mit Hilfe des integrierten Farbwahlreglers definieren.

PDF to Keynote greift zur Auswahl der zu bearbeitenden PDF-Dateien auf die Dateien-App zu und ist so auch in der Lage auf Speicheranbieter wie Dropbox, Nextcloud und Google Drive zuzugreifen.

SlidePilot präsentiert PDF-Dateien

Die „PDF to Keynote“-Applikation biete das Gegenstück zu SlidePilot. Der Mac-Download von Pascal Braband, der von einer kostenpflichtigen iPhone-Fernbedienung flankiert wird, ist darauf spezialisiert PDF-Dateien zu präsentieren und kann die Dokumente direkt in einem Präsentationskontext anzeigen. Inklusive Notizen, Markierungen, virtuellen Laserpointern und einer integrierten Zeitanzeige.