Neue Funktionen für Wochenplaner
Wochenplan Kalender 3.0: Vorlagen für feste Abläufe
Der Wochenplan Kalender von Michael Höreth liegt seit heute in Version 3.0 vor. Die App konzentriert sich weiter auf die Organisation kompletter Wochen, ergänzt die Darstellung nun aber um Ereignisvorlagen, Spracheingabe und neue Widgets.
Wir hatten den Wochenplan Kalender bereits 2023 vorgestellt. Die Anwendung verbindet Kalender, Erinnerungen und Jahresübersicht und lässt sich detailliert konfigurieren.
Vorlagen für Schichtpläne und feste Abläufe
Die wichtigste Neuerung sind Ereignisvorlagen. Häufig genutzte Termine lassen sich mit hinterlegten Angaben vorbereiten und anschließend schneller übernehmen. Zusätzlich können mehrere Vorlagen zu Rotationen kombiniert werden. Das richtet sich etwa an Nutzer, die regelmäßig wechselnde Früh-, Spät- oder Nachtschichten eintragen.
Neu ist auch eine Kennzeichnung per farbigem Dreieck. Die Markierung liegt über dem jeweiligen Tag und arbeitet unabhängig von der eigentlichen Kalenderfarbe. Über Suchbegriffe für Titel und Ort lassen sich auch bestehende Termine entsprechend markieren. Ein neues Monats-Widget zeigt ausschließlich diese Tagesfarben.
Auf iPhone und iPad kommt außerdem eine Spracheingabe hinzu. Bei geöffneter App lässt sich das Gerät ans Ohr halten, um einen neuen Termin oder eine Erinnerung einzusprechen. Voraussetzung ist laut Entwickler lokale Apple Intelligence. Ergänzt wird Version 3.0 durch ein Geburtstags-Widget in drei Größen.
Entwickler: Michael Hoereth
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Across bleibt unser Kalender im Alltag
Wer keinen spezialisierten Wochenplaner sucht, sollte weiterhin auch Across im Blick behalten. Wir nutzen die Anwendung seit unserer Erstvorstellung dauerhaft auf dem iPhone. Inzwischen liegt sie auf der ersten Homescreen-Seite.
Across bündelt Termine und Erinnerungen, arbeitet ohne eigene Cloud und bietet viele Möglichkeiten, Ansichten, Tabs, Schriften und Farben anzupassen. Der einmalige Kaufpreis von 19,99 Euro hat sich für uns im Alltag bezahlt gemacht.
Entwickler: DayMore Corp.
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Nutze Wochenplan Kalender schon lange und kann mir nichts mehr anders vorstellen. Für mich der beste Kalender, sehe auf einen Blick die ganze Woche und drei Monate in der kleinen Übersicht. Ist völlig in die Apple apps integriert, wenn ich in Erinnerungen eine selbige anlege, kommt sie automatisch im Wochenplan vor. Sehr praktisch.
Ich liebe vor allem die Watch App von Wochenplan!
Bei mir steht und fällt die App Auswahl mit einer guten Wochenübersicht.
Ist die nicht gut, dann kann ich mit dem besten Kalender der Welt nix anfangen.
Empfehlung daher für Calendars und ergänzt mit BusyCal.