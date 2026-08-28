Wochenplan Kalender 3.0: Vorlagen für feste Abläufe

Der Wochenplan Kalender von Michael Höreth liegt seit heute in Version 3.0 vor. Die App konzentriert sich weiter auf die Organisation kompletter Wochen, ergänzt die Darstellung nun aber um Ereignisvorlagen, Spracheingabe und neue Widgets.

Wir hatten den Wochenplan Kalender bereits 2023 vorgestellt. Die Anwendung verbindet Kalender, Erinnerungen und Jahresübersicht und lässt sich detailliert konfigurieren.

Vorlagen für Schichtpläne und feste Abläufe

Die wichtigste Neuerung sind Ereignisvorlagen. Häufig genutzte Termine lassen sich mit hinterlegten Angaben vorbereiten und anschließend schneller übernehmen. Zusätzlich können mehrere Vorlagen zu Rotationen kombiniert werden. Das richtet sich etwa an Nutzer, die regelmäßig wechselnde Früh-, Spät- oder Nachtschichten eintragen.

Neu ist auch eine Kennzeichnung per farbigem Dreieck. Die Markierung liegt über dem jeweiligen Tag und arbeitet unabhängig von der eigentlichen Kalenderfarbe. Über Suchbegriffe für Titel und Ort lassen sich auch bestehende Termine entsprechend markieren. Ein neues Monats-Widget zeigt ausschließlich diese Tagesfarben.

Auf iPhone und iPad kommt außerdem eine Spracheingabe hinzu. Bei geöffneter App lässt sich das Gerät ans Ohr halten, um einen neuen Termin oder eine Erinnerung einzusprechen. Voraussetzung ist laut Entwickler lokale Apple Intelligence. Ergänzt wird Version 3.0 durch ein Geburtstags-Widget in drei Größen.

Across bleibt unser Kalender im Alltag

Wer keinen spezialisierten Wochenplaner sucht, sollte weiterhin auch Across im Blick behalten. Wir nutzen die Anwendung seit unserer Erstvorstellung dauerhaft auf dem iPhone. Inzwischen liegt sie auf der ersten Homescreen-Seite.

Across bündelt Termine und Erinnerungen, arbeitet ohne eigene Cloud und bietet viele Möglichkeiten, Ansichten, Tabs, Schriften und Farben anzupassen. Der einmalige Kaufpreis von 19,99 Euro hat sich für uns im Alltag bezahlt gemacht.