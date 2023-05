Wochenplan Kalender: Sehenswerte Kalender-App für Wochenplaner

Der App-Entwickler Michael Höreth bietet bereits mehrere iPhone-Anwendungen in Apples App Store an. In diesem Jahr neu hinzugekommen ist der so genannte Wochenplan Kalender. Eine kostenfreie Kalender-App, die sich auf die Darstellung der aktuellen Kalenderwoche konzentriert.

So startet der Wochenplan Kalender auch am heutigen Dienstag mit der Anzeigen der kompletten 21. Kalenderwoche von Montag bis Sonntag und zeigt diese, rechts neben den Einzelterminen, noch mal im Kontext des aktuellen Jahres an.

Die aktuelle Kalenderwoche im Fokus

In seinen Einstellungen bietet der Wochenplan Kalender eine zusätzliche Wettervorhersage an. Bei dieser handelt es sich um die einzige kostenpflichtige Komponente der Kalender-App. Das Wetter bekommt nur zu sehen, wer die sehr überschaubaren 2,99 Euro im Jahr für die 10-tägige Prognose investiert.

Ansonsten lässt sich hier konfigurieren welche Kalender von der App berücksichtigt werden sollen, ob diese auch im Jahresplan angezeigt werden und dort auch mit den zugehörigen Locations auftauchen sollen. Ähnlich granular können auch die Erinnerungen konfiguriert werden. Auch hier könnt ihr wählen welche Listen auftauchen sollen und ob bereits erledigten Aufgaben weiterhin dargestellt werden.

Zudem lässt sich wählen ob der Wochenplan Kalender mit einer oder zwei Spalten startet, wie groß seine Schrift ist, ob jüngst vorgenommene Änderungen besonders markiert werden sollen und ob die App, die mit einer Apple-Watch-Erweiterung versehen ist, auf auffällige Farben zugreifen soll.

In seinem Mini-Handbuch weist der kostenfreie Download dann noch auf ein paar Besonderheiten hin, wie etwa die Tatsache, dass Einträge die nur aus einem Zeichen oder einem Emoji bestehen auch nur durch dieses und nicht durch den üblichen Punkt dargestellt werden.

Der Wochenplan Kalender ist eine interessante App, die ihr euch ruhig mal anschauen solltet und am besten einfach mal testet, ob die Ideen des bei Koblenz ansässigen Entwicklers auch bei der Organisation eurer Woche zur Hand gehen können.