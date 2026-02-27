Automatische Besuchserfassung ohne Cloud-Zwang
„Wo war ich?“: Standort-Tagebuch vorübergehend kostenlos
Wer seine Aufenthalte auch im Nachhinein nachvollziehen möchte, dem empfehlen wir die Nutzung von iPhone-Apps wie Pado oder Geory (zwei klare Empfehlungen). Beide protokollieren besuchte Orte automatisch und helfen dabei, Arbeitszeiten, Restaurantbesuche oder Reiserouten später zu rekonstruieren.
Automatische Besuchserfassung ohne Cloud-Zwang
Mit „Wo war ich?“ steht nun eine weitere App bereit, die ein ähnliches Konzept verfolgt, dabei jedoch eine eigenständige Oberfläche und zusätzliche Analysefunktionen anbietet.
Die Anwendung wurde bislang für einen kleinen Einmalbetrag von ein bis zwei Euro angeboten und ist aktuell vorübergehend kostenlos erhältlich. Damit bietet sich die Gelegenheit, die Alternative unverbindlich auszuprobieren.
„Wo war ich?“ erkennt automatisch Ankünfte und Abfahrten und erstellt daraus eine fortlaufende Besuchshistorie. Die Daten werden in einer Kalenderansicht nach Tagen, Wochen oder Monaten strukturiert dargestellt. Für jeden Tag zeigt die App Aufenthaltsorte und jeweilige Dauer an. Orte lassen sich nach Regionen und Städten gruppieren und individuellen Kategorien wie Zuhause, Arbeit oder Fitnessstudio zuordnen. Eigene Symbole und Farben sorgen für zusätzliche Übersicht.
Google-Timeline und lokale Datenspeicherung
Kürzlich neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, exportierte Daten aus der Google-Maps-Timeline zu importieren. Nutzer, die ihren Standortverlauf bislang über Google erfasst haben, können diese Informationen übernehmen und in der App weiter auswerten. Ergänzend zeigt ein Analysebereich unter anderem die Zeitverteilung über verschiedene Kategorien, häufig besuchte Orte sowie wiederkehrende Muster im Wochenverlauf an. Auch geschätzte Reisezeiten zwischen Aufenthalten werden berücksichtigt.
Der Entwickler betont, dass sämtliche Standortdaten lokal auf dem iPhone verbleiben. Ein Benutzerkonto ist nicht erforderlich. Eine Sicherung erfolgt optional über den persönliche iCloud-Account. Der Import der Google-Timeline ist als In-App-Kauf integriert und wird derzeit zu einem reduzierten Preis von 99 Cent statt 7,99 Euro angeboten.
Entwickler: Weiren Hsiao
Laden
App ist kostenlos, aber inApp ist 7,99
Ah, Sonderangebot muss extra eingelöst werden.
Wenn du den Link im letzten Satz folgst, solltest du eigentlich auf das 99 Cent-Angebot weitergeleitet werden. Der In-App-Kauf ist allerdings ausschließlich für den Import der Google Timeline gedacht.
Der in-App -Kauf kostet bei mir aktuell jetzt, am 27. Februar, 15:05 Uhr, immer noch 7,99 €.
Im Artikel ganz am Ende auf den Link zum Sonderangebot klicken. Dann kommt es für 99 Cent.
Ich nutze Geory – auch schön.
Nur der Tod ist kostenlos, für alles andere bezahlt man, auch mit Daten.
Der Tod ist nicht kostenlos, er kostet das Leben
Und in DE ca. 6000 Euro mit allem drum und dran.
Hahahahaha
nicht ganz. arbeite für einen besratter. wir bringen leute für weniger unter die erde oder hinter die mauer (urne) …
Der analysiert die Daten aber nicht rückwirkend, oder?
Nur ab dem Moment der Installation?
Habe ich mich auch gefragt !
Nein, bei mir steht sie haben noch keine Ortw besucht“. Kannste auch selber testen, DL ist kostenlos.
Es gibt auch Geofency.
https://apps.apple.com/de/app/geofency-zeiterfassung/id615538630
Nutze ich seit Jahren. Immer wieder Gold wert.
Geofency… seit Jahren!
Wozu?
Mutter: „Bub, weißt du eigentlich WANN du das LETZTE MAL bei uns warst??“
Ich: „Äh, ja klar, moment…“ Geofency gibt verläßlich Auskunft.
Ich guck einfach immer in der Fotos App / Kartenansicht. Man macht ja schon meist Fotos, wenn man extra irgendwo hinfährt / geht, wenn es nicht grade dienstlich ist.
Eine Frage an Euch: Ich habe aktuell noch ein älteres Betriebssystem auf dem iPhone – möchte die App (und den vergünstigten In-App-Kauf) gerne jetzt schon kaufen. Der App Store sagt mir natürlich, dass das nicht geht. „Benötigt iOS…“
Gibt’s da einen Trick?
Danke Euch!
Rico
Nicht das mir bekannt wäre.
Es geht um die Data Import/Export Funktion, und wenn ihr auf den link 0.99 statt 7.99,drückt bekommt man es auch für 0.99