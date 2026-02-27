iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 473 Artikel

„Wo war ich?“: Standort-Tagebuch vorübergehend kostenlos
Wer seine Aufenthalte auch im Nachhinein nachvollziehen möchte, dem empfehlen wir die Nutzung von iPhone-Apps wie Pado oder Geory (zwei klare Empfehlungen). Beide protokollieren besuchte Orte automatisch und helfen dabei, Arbeitszeiten, Restaurantbesuche oder Reiserouten später zu rekonstruieren.

Automatische Besuchserfassung ohne Cloud-Zwang

Mit „Wo war ich?“ steht nun eine weitere App bereit, die ein ähnliches Konzept verfolgt, dabei jedoch eine eigenständige Oberfläche und zusätzliche Analysefunktionen anbietet.

Die Anwendung wurde bislang für einen kleinen Einmalbetrag von ein bis zwei Euro angeboten und ist aktuell vorübergehend kostenlos erhältlich. Damit bietet sich die Gelegenheit, die Alternative unverbindlich auszuprobieren.

„Wo war ich?“ erkennt automatisch Ankünfte und Abfahrten und erstellt daraus eine fortlaufende Besuchshistorie. Die Daten werden in einer Kalenderansicht nach Tagen, Wochen oder Monaten strukturiert dargestellt. Für jeden Tag zeigt die App Aufenthaltsorte und jeweilige Dauer an. Orte lassen sich nach Regionen und Städten gruppieren und individuellen Kategorien wie Zuhause, Arbeit oder Fitnessstudio zuordnen. Eigene Symbole und Farben sorgen für zusätzliche Übersicht.

Google-Timeline und lokale Datenspeicherung

Kürzlich neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, exportierte Daten aus der Google-Maps-Timeline zu importieren. Nutzer, die ihren Standortverlauf bislang über Google erfasst haben, können diese Informationen übernehmen und in der App weiter auswerten. Ergänzend zeigt ein Analysebereich unter anderem die Zeitverteilung über verschiedene Kategorien, häufig besuchte Orte sowie wiederkehrende Muster im Wochenverlauf an. Auch geschätzte Reisezeiten zwischen Aufenthalten werden berücksichtigt.

Der Entwickler betont, dass sämtliche Standortdaten lokal auf dem iPhone verbleiben. Ein Benutzerkonto ist nicht erforderlich. Eine Sicherung erfolgt optional über den persönliche iCloud-Account. Der Import der Google-Timeline ist als In-App-Kauf integriert und wird derzeit zu einem reduzierten Preis von 99 Cent statt 7,99 Euro angeboten.

27. Feb. 2026 um 14:56 Uhr von Nicolas


