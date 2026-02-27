Probeabo gegen das schlechte Image?
Schokolade und Musik: Ritter Sport und Apple Music kooperieren
Ab dem 2. März kooperieren Ritter Sport und Apple Music mit einer gemeinsamen Sonderedition. Fünf bekannte Alben der deutschen Musikgeschichte erscheinen dabei als Motiv auf der klassischen 100 Gramm Tafel Alpenmilch.
Die limitierte Reihe ist bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel sowie in den Schokowelten in Waldenbuch und Berlin erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1,99 Euro.
Fünf Alben, fünf Epochen
Für die Aktion wurden Werke ausgewählt, die unterschiedliche Stilrichtungen und Generationen abbilden. Dazu zählen Raop von Cro, Zum Glück in die Zukunft II von Marteria, Crazy World von Scorpions, Muttersprache von Sarah Connor sowie Farbenspiel von Helene Fischer. Mit der Mischung aus Rap, Rock, Pop und Schlager scheint man auf maximale Breite zu setzen.
Probeabo gegen das schlechte Image?
Auf der Rückseite jeder Tafel befindet sich ein QR-Code. Nach dem Scannen gelangen Käufer direkt zum jeweiligen Album auf Apple Music. Ergänzend wird ein kostenloses Probeabo angeboten. Auch ehemalige Kunden können den Dienst ab Anfang des kommenden Monats erneut kostenfrei nutzen. Wie lange der Testzeitraum im Detail ausfällt, ist bislang nicht bekannt. Die Sonderedition ist zeitlich begrenzt und nur solange der Vorrat reicht verfügbar.
Ritter Sport stand zuletzt wiederholt in der Kritik. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine entschied sich das Unternehmen, anders als zahlreiche deutsche Firmen, seine Aktivitäten in Russland fortzuführen.
Zu Jahresbeginn leitete der Konzern zudem rechtliche Schritte gegen einen quadratisch verpackten Bio-Haferriegel eines Mannheimer Anbieters ein.
Was hilft es denn dem schlechten Image von Ritter Sport, wenns nen Probeabo bei jemand anderem gibt?
Müsste man da nicht nen Probeabo an Schokolade anbieten?
Also das Image von Ritter Sport ist bei mir deutlich besser, als das von Apple.
Sehr fragwürdige Cooperation, wie ich finde…
Der umstrittene Süßwarenhersteller…
Bei weitem nicht der Einzige – leider
Solange die für eine Tafel 2€ aufrufen, hielt m.E. Auch kein Sonderaufdruck oder Kooperation mit xyz
Schon klar, dass die Preise für Kakao vor Monaten massiv gestiegen sind?
Kann sein, aber sicher nicht so massiv! Selbst Milka ist wesentlich billiger.
Beim örtlichen Rewe:
Ritter Sport Alpenmilch 250g
250g (1 kg = 11,96 €)
Milka Schokolade Alpenmilch 250g
250g (1 kg = 19,96 €)
Da ist überhaupt nichts umstritten das ist die einzige Firma, die rational gehandelt hat und sich nicht selbst unters Messer geworfen hat….
LOL
Stimmt, den anderen geht es durch den Russland-Rückzug ja sooo schlecht.
Für mich schon – Schokolade aus der Blut tropft !! Mir bleibt die im Hals stecken.
Wer liefert sich denn unters Messer wenn er sich aus einem Land zurück zieht indem ein Kriegsverbrecher und Massenmörder regiert?
Leiten, die nur auf den Aktienkurs schauen und kein Gewissen oder Morsl haben!
Mittlerweile ist es so in Deutschland das man seine Meinung haben darf aber nicht öffentlich. RitterSport hat sich dazu entschieden das politische außen vor zu lassen. Viele andere große Firmen aus Deutschland und Europa haben den Schwanz eingezogen. Leider. Jahrelang war der Russe unser Freund, jahrelang haben wir gern sein günstiges Gas genommen. Und nu? Kehren wir ihm den Rücken!
Dem Amerikaner müsste man auch den Rücken kehren soviel kriege er angefangen hat. Krieg ist doof dabei ist es egal wer ihn angefangen hat.
Und wenn wir mal in der Geschichte zurück gehen……….
Nu könnt ihr euch gern alle das Maul über mich und mein Kommentar zerreißen.
Da red ich lieber mit der Wand.
Finde Ritter Sport nicht unsympathischer als das Lila-Konkurrenzunternehmen, was die Deutschen Kunden verar…t und damit zurecht den goldenen Windbeutel 2025 bekommen hat.
Ritter Sport ist meine absolute Lieblingsschokolade seit je her. Aber seit die bei den Preisen komplett durchdrehen, gibt’s das nur noch bei sonderaktionen. Bei 2€ für ne Tafel Schokolade bin ich einfach raus.
Keine Ahnung, woher du deine Preise nimmst.
Dass Riiter Mord ihre Geschäfte mit kriegstreibenden Diktaturen weitertreiben, passt perfekt zu Tims Arschkriecherei vor Trump.
So sieht’s mal aus auch Apple ist nur dann politisch wenn es denen von Nutzen ist, ps allzu gerne sich am EU Bashing beteiligen, die Missstände in USA nehmen die doch gerne hin, ist ja best buddy vom Trump auch in China schaut man gerne mal über politische Missstände hinweg l, um auch dort einfach mal noch ein paar Kröten mitzunehmen.
Schogetten
Da haben sich ja mal zwei gefunden denen die Moral mehr und mehr abhanden kommt. Ei ei ei. Wie wäre es denn demnächst ich mit ner Koop für ATV: Fifa?