Schokolade und Musik: Ritter Sport und Apple Music kooperieren

Ab dem 2. März kooperieren Ritter Sport und Apple Music mit einer gemeinsamen Sonderedition. Fünf bekannte Alben der deutschen Musikgeschichte erscheinen dabei als Motiv auf der klassischen 100 Gramm Tafel Alpenmilch.

Die limitierte Reihe ist bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel sowie in den Schokowelten in Waldenbuch und Berlin erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1,99 Euro.

Fünf Alben, fünf Epochen

Für die Aktion wurden Werke ausgewählt, die unterschiedliche Stilrichtungen und Generationen abbilden. Dazu zählen Raop von Cro, Zum Glück in die Zukunft II von Marteria, Crazy World von Scorpions, Muttersprache von Sarah Connor sowie Farbenspiel von Helene Fischer. Mit der Mischung aus Rap, Rock, Pop und Schlager scheint man auf maximale Breite zu setzen.

Probeabo gegen das schlechte Image?

Auf der Rückseite jeder Tafel befindet sich ein QR-Code. Nach dem Scannen gelangen Käufer direkt zum jeweiligen Album auf Apple Music. Ergänzend wird ein kostenloses Probeabo angeboten. Auch ehemalige Kunden können den Dienst ab Anfang des kommenden Monats erneut kostenfrei nutzen. Wie lange der Testzeitraum im Detail ausfällt, ist bislang nicht bekannt. Die Sonderedition ist zeitlich begrenzt und nur solange der Vorrat reicht verfügbar.

Ritter Sport stand zuletzt wiederholt in der Kritik. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine entschied sich das Unternehmen, anders als zahlreiche deutsche Firmen, seine Aktivitäten in Russland fortzuführen.

Zu Jahresbeginn leitete der Konzern zudem rechtliche Schritte gegen einen quadratisch verpackten Bio-Haferriegel eines Mannheimer Anbieters ein.