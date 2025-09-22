iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 181 Artikel

Im Viererpack ab 6,50 Euro

„Wo ist?“-Tracker von Ugreen erneut im Preis gefallen
Der „Wo ist?“-Schlüsselanhänger Ugreen Fine Track ist zu einem neuen Bestpreis verfügbar. Wenn man den kleinen Tracker im Viererpack kauft, bezahlt man aktuell nur 25,99 Euro und somit 6,50 Euro pro Stück. Im Einzelkauf wird der Fine Track für 8,99 Euro angeboten – bei der Markteinführung hat Ugreen noch einen Preis von 17,99 Euro pro Stück angesetzt.

Ugreen Wo Ist Finder 1

Wir haben den Ugreen Fine Track seit seiner Markteinführung selbst in Verwendung. Der Tracker hebt sich optisch vom sonstigen Einheitsbrei dieser Kategorie ab und kommt in quadratischer Form mit einem rundumlaufenden Bügel, der gleichermaßen als Aufnahme für einen Schlüsselring und gestalterischer Akzent fungiert. Design ist natürlich immer ein persönliches Ding, uns gefällt diese etwas andere Optik jedoch ausgesprochen gut.

Batterie lässt sich ersetzen

Vom Funktionsumfang her unterscheidet sich der Ugreen Fine Track erstmal nicht von sonstigen Alternativen zu Apples AirTags. Die Anbindung an iOS erfolgt ebenso wie die Ortung des Geräts über Bluetooth. Die den AirTags vorbehaltene Nahbereichssuche über Ultrabreitband und Kompassansicht wird nicht unterstützt, dafür kann man den Ugreen-Tracker piepen lassen, wenn man ihn zwar in der Nähe weiß, aber nicht sieht.

Ugreen Finder

Die Stromversorgung des Zubehörs erfolgt über eine im Lieferumfang enthaltene Batterie vom Typ CR2032, die dem Hersteller zufolge bis zu 24 Monate halten soll. Erfahrungswerte dazu liegen uns noch nicht vor. Die Batterie in unserem Ugreen Fine Track ist jetzt ein halbes Jahr lang aktiv und wird in der „Wo ist?“-App immer noch als voll angezeigt.

Aufkleber zur Unterscheidung

Ugreen Wo Ist Finder Mit Klebern

Etwas ungewöhnlich sind die im Lieferumfang enthaltenen Aufkleber. Das Ansinnen dahinter ist klar, wer mehrere der Tracker in Verwendung hat, kann diese zusätzlich noch mit kleinen Symbolbildchen bekleben. Allerdings ist dies irgendwie auch unnötig – es sei denn, man hätte auch nahezu identische Schlüssel daran und müsste deshalb ein einfachere Unterscheidung ermöglichen.

Produkthinweis
UGREEN FineTrack 4 Pack kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Bluetooth Tracker für Gepäck, Schlüsselfinder, Finder... 25,99 EUR 39,99 EUR
22. Sep. 2025 um 17:15 Uhr von chris


  • Und ich hab mir bei LIDL nen 3er-Pack für 10 Euro geholt.

  • Hoffe das Apple bald die neuen AirTags raus bringt, mit wieder aufladbaren Akku zu einem vernünftigen Preis mit verbesserter Reichweite.

  • Hält der Akku wirklich so lange? Die Billigdinger von AliExpress sind so schnell leer.

  • Wirkt irgendwie klobig.
    Auch wenn er mit 36x36x7 mm nur etwas größer ist als der AirTag mit ø32×8 mm.

  • Mich nervt bei denen, wenn sie z.B. am Schlüssel, länger liegen und man nimmt sie dann hoch. Dann piept er fast 20 Sek lang ohne dass man ihn aus bekommt. Das nervt gewaltig.

  • Leider findet sie das iPhone manchmal nicht, selbst wenn man 2m entfernt ist läßt er sich nicht finden oder spielt die Melodie. Dann lieber das Original mit Batterie.

  • Mal ganz ehrlich. Braucht man so etwas wirklich? Falls ich mal einen Schlüssel verlegt hatte, habe ich ich es auch so wiedergefunden. Hat vielleicht halt nur etwas länger gedauert. Aber jeder wie er meint.

  • Gehört nicht ganz hier her! Aber hab seit ein paar Wochen das Problem das meine original AirTag von Apple sich nicht mehr einrichten lassen! Sie werden automatisch gefunden nur beim einrichten bricht es mit der Meldung „keine Verbindung möglich“ ab. Hab schon alles versucht mit anderem iPhone iPad, airtag zurücksetzen usw. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte?

