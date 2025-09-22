„Wo ist?“-Tracker von Ugreen erneut im Preis gefallen

Der „Wo ist?“-Schlüsselanhänger Ugreen Fine Track ist zu einem neuen Bestpreis verfügbar. Wenn man den kleinen Tracker im Viererpack kauft, bezahlt man aktuell nur 25,99 Euro und somit 6,50 Euro pro Stück. Im Einzelkauf wird der Fine Track für 8,99 Euro angeboten – bei der Markteinführung hat Ugreen noch einen Preis von 17,99 Euro pro Stück angesetzt.

Wir haben den Ugreen Fine Track seit seiner Markteinführung selbst in Verwendung. Der Tracker hebt sich optisch vom sonstigen Einheitsbrei dieser Kategorie ab und kommt in quadratischer Form mit einem rundumlaufenden Bügel, der gleichermaßen als Aufnahme für einen Schlüsselring und gestalterischer Akzent fungiert. Design ist natürlich immer ein persönliches Ding, uns gefällt diese etwas andere Optik jedoch ausgesprochen gut.

Batterie lässt sich ersetzen

Vom Funktionsumfang her unterscheidet sich der Ugreen Fine Track erstmal nicht von sonstigen Alternativen zu Apples AirTags. Die Anbindung an iOS erfolgt ebenso wie die Ortung des Geräts über Bluetooth. Die den AirTags vorbehaltene Nahbereichssuche über Ultrabreitband und Kompassansicht wird nicht unterstützt, dafür kann man den Ugreen-Tracker piepen lassen, wenn man ihn zwar in der Nähe weiß, aber nicht sieht.

Die Stromversorgung des Zubehörs erfolgt über eine im Lieferumfang enthaltene Batterie vom Typ CR2032, die dem Hersteller zufolge bis zu 24 Monate halten soll. Erfahrungswerte dazu liegen uns noch nicht vor. Die Batterie in unserem Ugreen Fine Track ist jetzt ein halbes Jahr lang aktiv und wird in der „Wo ist?“-App immer noch als voll angezeigt.

Aufkleber zur Unterscheidung

Etwas ungewöhnlich sind die im Lieferumfang enthaltenen Aufkleber. Das Ansinnen dahinter ist klar, wer mehrere der Tracker in Verwendung hat, kann diese zusätzlich noch mit kleinen Symbolbildchen bekleben. Allerdings ist dies irgendwie auch unnötig – es sei denn, man hätte auch nahezu identische Schlüssel daran und müsste deshalb ein einfachere Unterscheidung ermöglichen.