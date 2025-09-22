Payback-App positioniert sich als Stocard-Alternative

Payback will sich als neue Alternative zu Stocard etablieren und bietet ebenfalls eine Funktion zur Verwaltung von Kundenkarten an. Die Macher des Bonusprogramms wollen durch diese Integration wohl nicht zuletzt auch die Kundenbindung erhöhen und zudem mehr Einblick in das Einkaufsverhalten ihrer Nutzer gewinnen. Die Option ist schon länger in die Anwendung integriert, der offizielle Startschuss ist allerdings erst jetzt erfolgt.

Die Payback-Wallet versteckt sich hinter dem Auswahlschalter „Karte + Pay“ in der Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand der App. In diesem Menü kann man nach links in den Bereich „Card Manager“ wechseln und über das Plus-Zeichen im oberen Bildschirmbereich das Menü zum Hinzufügen einer neuen Kundenkarte öffnen. Standardmäßig ist dort bereits eine Auswahl mit Vorlagen für die in Deutschland am häufigsten genutzten Kundenkarten vorhanden. Alternativ dazu lassen sich auch beliebige andere Kundenkarten hinzufügen und in der App hinterlegen. Das Anlegen einer neuen Kundenkarte kann wahlweise per Foto-Scan oder durch manuelle Eingabe der benötigten Daten erfolgen.

Mit ihrem Ansatz, das eigene Bonusprogramm mit einer Sammelstelle für Rabatt- und Bonuskarten zu kombinieren, dürften die Payback-Macher zumindest einen großen Teil ihrer Bestandskunden abholen. Eine weitere, separate App zum Sammeln von Kundenkarten wird damit überflüssig.

SuperCards und WalletCard als Alternativen

Seit mit Stocard der einstige Platzhirsch in diesem Segment vom Zahlungsdienstleister Klarna übernommen wurde und eine Account-Pflicht und Abo-Optionen eingeführt hat, besteht deutlich mehr Nachfrage nach anderen Anwendungen, mit denen sich die persönlichen Bonus- und Kundenkarten verwalten lassen.

Als neuer „Publikumsliebling“ hat sich hier inzwischen SuperCards etabliert. Die in Berlin entwickelte Anwendung bietet eine klar strukturierte, aufgeräumte Benutzeroberfläche für diesen Zweck und ist mittlerweile auch für die Apple Watch verfügbar. Eine ebenfalls aus Deutschland stammende Alternative dazu stellt die vom Entwickler der Einkaufsliste „Pon“ stammende App WalletCard dar.