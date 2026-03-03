iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 492 Artikel

Günstiger Alternative zu den AirTags

„Wo ist?“-Tracker im Angebot: Vier Stück für 19,49 Euro
Novoo hatten wir bisher in erster Linie als Anbieter von Wallet-Karten mit „Wo ist?“-Anbindung verbucht. Die Marke hat unter der Bezeichnung Novoo Air Tag Smart Tracker jedoch auch als Schlüssel- oder Kofferanhänger geeignete „Wo ist?“-Tracker im Programm. Diese sind momentan mit deutlichem Preisnachlass erhältlich. Für vier Stück bezahlt man lediglich 19,49 Euro, was den Einzelpreis auf weniger als 5 Euro reduziert.

Die günstigen AirTag-Alternativen von Novoo haben praktischerweise bereits eine Öse integriert, mit der man sie am Schlüsselbund, Rucksack oder Koffer befestigen kann. Zudem sind jeweils vier Schlüsselringe in zwei unterschiedlichen Größen im Lieferumfang enthalten.

Integrierte Öse und austauschbare Batterie

Für die Stromversorgung sorgt eine ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Batterie vom Typ CR2032, deren Laufzeit vom Hersteller mit bis zu 14 Monaten angegeben wird. Der Batterietausch lässt sich in Eigenregie durchführen, das zum Öffnen der Tracker benötigte Werkzeug wird vom Hersteller ebenfalls mitgeliefert.

Wie alle günstigen AirTag-Alternativen lassen sich die Novoo-Tracker in Apples „Wo ist?“-App einbinden, dort umbenennen, einem Gegenstand zuweisen und orten. Die Ortung erfolgt allerdings ausschließlich per Bluetooth. Die Nahbereichssuche per Kompass bleibt den Original-AirTags vorbehalten. Beim Auffinden in unmittelbarer Nähe unterstützt ein in die Novoo-Tracker integrierter Lautsprecher, der einen über die „Wo ist?“-App aktivierten Signalton ausgeben kann.

Novoo Airtag Tracker

Im Rahmen der aktuellen Sonderaktion wird beim Kauf der Tracker an der Amazon-Kasse automatisch 35 Prozent Rabatt abgezogen. Prüft den Endbetrag aber zur Sicherheit, bevor ihr den Kaufvorgang final abschließt.

Original-AirTags deutlich teurer

Der Preis für die seit kurzer Zeit in der zweiten Generation verfügbaren Original-AirTags von Apple bleibt weiterhin hoch. Mit 33,99 Euro bezahlt man bei Amazon hier minimal weniger als den von Apple geforderten Originalpreis von 35 Euro. Die erste Generation ist als Auslaufmodell aktuell für 27,90 Euro zu haben.

NOVOO Air Tag Smart Tracker 4er Pack kompatibel mit Apple Find My (nur iOS),Bluetooth Tracker für Gepäck... Aktionspreis
03. März 2026 um 18:56 Uhr von chris Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Mit den angegebenen 9mm Dicke sind die novo Tracker aber ganz schön fett, oder?

  • Ich hab Öfteren solche oder ähnliche gekauft. Muss sagen am Ende lohnen sich die originalen immer als die Alternativen. Ich empfehle niemanden.

  • Wichtig: Der Preis von 19,49 wird erst im Warenkorb angezeigt, vorher landet man bei ungefähr 21.

