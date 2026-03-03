Mochi-App analysiert Lebensmittel anhand von Regalfotos

Die iPhone-App Mochi will beim Einkauf von Lebensmitteln unterstützen. Die App kombiniert klassische Nährwertinfos mit sozialen Funktionen. Nutzer können Produkte scannen und erhalten zusätzlich zu den offiziellen Angaben zu Inhaltsstoffen und Nährwerten auch Bewertungen aus der Nutzergemeinde der App.

Regalfotos statt Barcode-Scan

Wie praktikabel das im Alltag ist, hängt von den Einkaufs- und Konsumgewohnheiten der Nutzer ab. Eine Funktion erscheint besonders interessant: Die App ist in der Lage, Fotos von Supermarktregalen zu verarbeiten und deren Inhalt nach den vom Nutzer vorgegebenen Filtern zu sortieren. Damit lässt sich gegenüber dem manuellen Scannen einzelner Produktcodes ordentlich Zeit sparen.

Neben den erwähnten Nutzerbewertungen zeigt die App Informationen wie einen auf Nährwerten, Zusatzstoffen und dem Nutri-Score der Produkte basierenden Health Score an. Auf diese Weise lassen sich die einzelnen Produkte schneller einordnen. Wenn ergänzende Informationen benötigt werden, liefert die App auch Angaben zum Zucker-, Fett- und Salzgehalt der Lebensmittel.

Social-Media-Elemente integriert

Die Entwickler wollen sich von gewöhnlichen Ernährungs-Apps allerdings dadurch abheben, dass ihre Anwendung den Schwerpunkt nicht nur auf Gesundheitsaspekte legt. Der Geschmack spielt ohne Frage eine wesentliche Rolle. Daher können Nutzer die Produkte bewerten und ihre Eindrücke teilen und diese durch Fotos und Videos ergänzen. Ergänzend sollen anderen dabei Sternebewertungen als Orientierung dienen.

Mochi setzt auch vom allgemeinen Aufbau her auf von Social-Media-Anwendungen her bekannte Konzepte. So kann man Beiträge kommentieren und mit „Gefällt mir“ markieren. Zudem besteht die Möglichkeit, anderen Profilen zu folgen. Langfristig soll so eine offene Plattform rund um Lebensmittel entstehen.

Vermutlich muss man Mochi einfach mal ausprobieren, um zu sehen, wie man mit dieser Idee klarkommt. Die App lässt sich kostenlos laden und nutzen. Ein Benutzerkonto ist grundsätzlich auch nicht nötig. Diese Funktion wird erst interessant, wenn man Mochi aktiver nutzen und sich auch einbringen will.