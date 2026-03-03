iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 492 Artikel

Brennenstuhl bietet günstige Outdoor-Steckdose mit Matter an
Die zunehmende Verbreitung des Matter-Standards macht sich nicht nur hinsichtlich eines erweiterten Produktangebots, sondern inzwischen durchaus beim Blick auf die Preise verschiedener Smarthome-Produkte bemerkbar. Wer passend zur Jahreszeit eine schaltbare und mit unterschiedlichen Smarthome-Plattformen kompatible Outdoor-Steckdose sucht, wird inzwischen bereits unter 15 Euro fündig.

Brennenstuhl Matter Dose 1

Brennenstuhl kannten wir bisher eigentlich nur als Baumarkt-Anbieter von schlichten Kabeltrommeln und Mehrfachsteckdosen. Mittlerweile hat der in Süddeutschland ansässige Hersteller aber auch verschiedene Smarthome-Ergänzungen im Programm, darunter auch eine mit Matter kompatible Steckdose für den Außenbereich.

Outdoor-Steckdose mit WLAN und Matter

Die Brennenstuhl Connect WiFi Steckdose WA 3600 XS03 ist nicht nur direkt mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel, sondern lässt sich auch über Matter in Smarthome-Systeme integrieren. Auf diesem Standard sollte auch die Integration in Apple Home kein Thema sein – mangels eines Testgeräts konnten wir dies bislang jedoch selbst noch nicht ausprobieren.

Brennenstuhl Matter Dose 2

Laut der Produktbeschreibung lässt sich die Steckdose jedoch über WLAN und auf Matter-Basis ansprechen. Allerdings wird für die erstmalige Inbetriebnahme die App des Herstellers und dafür auch ein Benutzerkonto vorausgesetzt. Hierfür gibt es von uns Punktabzug. Es gibt mittlerweile genug Anbieter, die zeigen, dass es kundenfreundlicher geht und die ein mit eventuellen Zusatzoptionen verbundenes Benutzerkonto als optionale Ergänzung anbieten.

Preis unter 15 Euro

Preislich erscheint uns das Angebot allerdings ganz attraktiv. Die Outdoor-Schaltsteckdose von Brennenstuhl wird bei Amazon für 14,56 Euro angeboten und ist mit einem Klappdeckel ausgestattet und nach IP44 gegen Spritzwasser geschützt. Alternativ zur App-Steuerung lässt sich die Stromzufuhr auch durch einen Taster direkt an der Dose schalten. Die maximale Leistungsabgabe ist auf 3.680 Watt begrenzt.

  • Klingt so abwertend, dabei ist Brennenstuhl ein solider deutscher Hersteller. Alle wichtigen Geräte habe ich an Verteilerleisten mit Überspannschutz von Brennenstuhl.

    Leider wieder nur WLAN, aber so viele Außensteckdosen braucht man ja zum Glück meistens nicht.

