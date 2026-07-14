Die Telekom warnt vor einer Betrugsmasche, über die derzeit vermehrt Nutzer berichten. Smartphone-Diebe versuchen mithilfe von gefälschten Chat-Nachrichten oder Anrufen, weitere Informationen zu den rechtmäßigen Besitzern zu erhalten.

Hintergrund ist, dass gestohlene iPhones oder Android-Telefone in der Regel mit Benutzerkonten verknüpft sind und nicht ohne weiteres von einer fremden Person genutzt werden können. Bei Apple heißt diese Funktion Aktivierungssperre und lässt sich nur mithilfe der Apple-ID aufheben.

Gefälschte Fundmeldungen per SMS

Hilfreich für die Diebe kann es bereits sein, wenn Nutzer ein verlorenes Smartphone, wie über Apples „Wo ist?“-System möglich, als verloren kennzeichnen. Diese an sich sinnvolle Funktion kann den Tätern im Fall eines Diebstahls jedoch auch Informationen liefern, die ihr weiteres Vorgehen erleichtern. Beispielsweise kann hier ein Name oder eine alternative Kontaktmöglichkeit angegeben sein. Auf dieser Grundlage erstellen die Täter anschließend authentisch wirkende SMS oder WhatsApp-Nachrichten.

Diese Mitteilungen erwecken den Eindruck, das Smartphone sei gefunden worden. Häufig orientieren sich Gestaltung und Wortlaut an offiziellen Benachrichtigungen der Hersteller. Enthaltene Links führen jedoch auf gefälschte Internetseiten. Dort sollen die Betroffenen beispielsweise ihre Zugangsdaten eingeben, was den Tätern den Zugriff auf das Benutzerkonto ermöglichen und es ihnen erleichtern kann, Funktionen wie die Aktivierungssperre zu deaktivieren.

Was tun, wenn das iPhone geklaut wird?

Betroffene sollten Spam-Nachrichten nach Möglichkeit melden. Die Funktion ist standardmäßig in die Nachrichten-App integriert, alternativ kann man hierfür auch die Kurzwahl 7726 nutzen. Darüber hinaus hat die Telekom in diesem Zusammenhang folgende Tipps für ein korrektes Verhalten in dieser Situation veröffentlicht: