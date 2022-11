Matter-Updates: Eve im Dezember, Amazon erst Anfang 2023

Auch Amazon lässt sich heute mit Blick auf die Planung der Matter-Integration etwas tiefer in die Karten blicken. Hier müssen sich Apple-Nutzer aber noch etwas gedulden. Der Hersteller plant zwar, noch in diesem Jahr insgesamt 17 Echo-Geräte per Update mit dem neuen Smarthome-Standard kompatibel zu machen, dies jedoch zunächst eingeschränkt mit der Unterstützung von lediglich Android und WLAN. Die Erweiterung auf iOS und Verbindungen auch über Thread soll dann verbunden mit weiteren kompatiblen Amazon-Geräten Anfang nächsten Jahres folgen.

Wir haben ja bereits gestern darüber berichtet , dass die ersten Eve-Produkte die Matter-Zertifizierung durchlaufen haben. In der Folge kann der Hersteller nun seine Updates für bereits ausgelieferte Modelle bereitstellen. Den Anfang machen hier die aktuellen Versionen der Steckdose Eve Energy, des Kontaktsensors Eve Door & Window und des Bewegungssensor Eve Motion. Die benötigten Firmware-Updates sollen vom 12. Dezember an bereitstehen.

