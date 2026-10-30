Withings ohne Abo: Open-Source-Projekt ermöglicht Apple-Health-Abgleich

Die neue Abo-Pflicht bei Withings sorgt weiterhin für Diskussionen. Seit dem 13. Oktober müssen Neukunden monatlich 9,95 Euro oder jährlich 99,50 Euro bezahlen, wenn sie ihre Messwerte automatisch an Apple Health übertragen möchten. Der Entwickler Tom Anthony wollte sich damit nicht abfinden und hat mit YourOwnWeigh eine kostenlose Open-Source-Alternative veröffentlicht.

Das Projekt verfolgt einen interessanten Ansatz: Statt die Messwerte über die Server von Withings zu übertragen, sollen kompatible Körperwaagen ihre Daten direkt an einen selbst gewählten Server senden. Damit lässt sich nicht nur die Abo-Pflicht umgehen, sondern auch die Abhängigkeit von der Hersteller-Cloud reduzieren.

Eigene Firmware ersetzt die Withings-Anbindung

Damit die Umleitung funktioniert, passt YourOwnWeigh die Firmware der Waage an. Hierfür wird die Originalsoftware heruntergeladen, verändert und anschließend per Bluetooth auf das Gerät übertragen. Eine Weboberfläche übernimmt danach die Verwaltung der Waage, der Benutzerprofile und der Messwerte.

Als Speicherort kommt beispielsweise ein eigener Server infrage. Alternativ lässt sich das System über einen kostenlosen Cloudflare-Zugang betreiben. Für die Einrichtung wird derzeit allerdings zusätzlich ein Mac oder Linux-Rechner benötigt, der über Bluetooth mit der Waage kommuniziert.

Apple Health über Kurzbefehle anbinden

Für Withings-Neukunden mit iPhone ist die Integration in Apple Health besonders interessant. Hierfür stellt der Entwickler eine Lösung auf Basis von Apples Kurzbefehlen bereit. Eine Automation kann die gespeicherten Messwerte regelmäßig vom eigenen Server abrufen und in die Gesundheits-App übertragen.

Eine klassische iPhone-App ist YourOwnWeigh damit nicht. Die Lösung setzt auf eine Weboberfläche, eine eigene Datenverwaltung und die Kurzbefehle-App.

Bislang nur für zwei ältere Waagen

Allerdings befindet sich YourOwnWeigh noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Aktuell werden ausschließlich die Withings Body (WBS06) und die ältere Wireless Scale (WS-30 beziehungsweise WBS03) unterstützt. Neuere Modelle wie die Body Smart gehören bislang nicht dazu.

Auch die Installation ist nicht ohne Risiko. Der Entwickler weist ausdrücklich darauf hin, dass ein fehlgeschlagenes Firmware-Update die Waage unbrauchbar machen kann. Zudem überträgt das ältere WS-30-Modell seine Messwerte derzeit unverschlüsselt per HTTP.

Für technisch versierte Nutzer ist YourOwnWeigh dennoch ein spannendes (Wochenend-)Projekt. Wer lediglich eine unkomplizierte Apple-Health-Anbindung sucht, dürfte mit der Einrichtung allerdings überfordert sein. Immerhin: Bestehende Withings-Konten, die vor dem 13. Oktober angelegt wurden, können die offizielle Synchronisierung weiterhin kostenlos nutzen.