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Apple Health ohne Withings+

Withings ohne Abo: Open-Source-Projekt ermöglicht Apple-Health-Abgleich
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17 Kommentare 17

Die neue Abo-Pflicht bei Withings sorgt weiterhin für Diskussionen. Seit dem 13. Oktober müssen Neukunden monatlich 9,95 Euro oder jährlich 99,50 Euro bezahlen, wenn sie ihre Messwerte automatisch an Apple Health übertragen möchten. Der Entwickler Tom Anthony wollte sich damit nicht abfinden und hat mit YourOwnWeigh eine kostenlose Open-Source-Alternative veröffentlicht.

Withings Body Fit

Das Projekt verfolgt einen interessanten Ansatz: Statt die Messwerte über die Server von Withings zu übertragen, sollen kompatible Körperwaagen ihre Daten direkt an einen selbst gewählten Server senden. Damit lässt sich nicht nur die Abo-Pflicht umgehen, sondern auch die Abhängigkeit von der Hersteller-Cloud reduzieren.

Eigene Firmware ersetzt die Withings-Anbindung

Damit die Umleitung funktioniert, passt YourOwnWeigh die Firmware der Waage an. Hierfür wird die Originalsoftware heruntergeladen, verändert und anschließend per Bluetooth auf das Gerät übertragen. Eine Weboberfläche übernimmt danach die Verwaltung der Waage, der Benutzerprofile und der Messwerte.

Als Speicherort kommt beispielsweise ein eigener Server infrage. Alternativ lässt sich das System über einen kostenlosen Cloudflare-Zugang betreiben. Für die Einrichtung wird derzeit allerdings zusätzlich ein Mac oder Linux-Rechner benötigt, der über Bluetooth mit der Waage kommuniziert.

Withings Body Scan Feature

Apple Health über Kurzbefehle anbinden

Für Withings-Neukunden mit iPhone ist die Integration in Apple Health besonders interessant. Hierfür stellt der Entwickler eine Lösung auf Basis von Apples Kurzbefehlen bereit. Eine Automation kann die gespeicherten Messwerte regelmäßig vom eigenen Server abrufen und in die Gesundheits-App übertragen.

Eine klassische iPhone-App ist YourOwnWeigh damit nicht. Die Lösung setzt auf eine Weboberfläche, eine eigene Datenverwaltung und die Kurzbefehle-App.

Bislang nur für zwei ältere Waagen

Allerdings befindet sich YourOwnWeigh noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Aktuell werden ausschließlich die Withings Body (WBS06) und die ältere Wireless Scale (WS-30 beziehungsweise WBS03) unterstützt. Neuere Modelle wie die Body Smart gehören bislang nicht dazu.

Auch die Installation ist nicht ohne Risiko. Der Entwickler weist ausdrücklich darauf hin, dass ein fehlgeschlagenes Firmware-Update die Waage unbrauchbar machen kann. Zudem überträgt das ältere WS-30-Modell seine Messwerte derzeit unverschlüsselt per HTTP.

Für technisch versierte Nutzer ist YourOwnWeigh dennoch ein spannendes (Wochenend-)Projekt. Wer lediglich eine unkomplizierte Apple-Health-Anbindung sucht, dürfte mit der Einrichtung allerdings überfordert sein. Immerhin: Bestehende Withings-Konten, die vor dem 13. Oktober angelegt wurden, können die offizielle Synchronisierung weiterhin kostenlos nutzen.

Produkthinweis
Withings Body – WLAN-Smart-Waage mit BMI-Funktion, App-Synchronisierung via Bluetooth oder WLAN 59,95 EUR

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30. Okt. 2026 um 16:33 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Mega !!! Allen Geizhalsen fliegen gerade die eigenen Produkte um die Ohren. Open Source an jeder Ecke grad. Wird Zeit das die von ihren hohen Preisen mal wieder runter kommen.
    Kleine Preise, kaufen auch mehr.

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  • Wer sich eine solche Waage zulegt, macht das mit Sicherheit, um die Daten auf dem Handy auszuwerten. Das können Waagen anderer Hersteller auch ohne Abo. Addiert man den Preis der Waage und ein Jahresabo kann an sich jede andere Waage kaufen. Ich halte das für eine absolute Frechheit. Mal schauen, ob sie Bestandskunden auch noch dazu drängen wollen

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  • Wenn alle deren Produkte mit 1 Sterne-Bwertungen auf Amazon zuschütten, ist der Spuk ganz schnell wieder vorbei.
    Wer sich so gegenüber seinen Kunden verhält, gehört direkt disqualifiziert bei sämtlichen Kaufentscheidungen.

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  • Vermutlich auch mit Verlust der Garantie einhergehend.

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  • Erinnert an die Story der Runtastic Libra Waage die 2019 eingestellt wurde als die von Adidas aufgekauft wurde

    Ich hatte diese,
    als die eingestellt wurde durch die Withings Body+ (WBS05) ersetzt, nachdem die von Nokia wieder zurückgekauft wurde.

    Mal schaun was sich da tut.

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  • Man kann den Wagen manipulierte Firmware unterschieben? Omg, die Besten der Besten, gerade beim Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten.
    Wäre ansonsten nicht der einfachere Ansatz, nur den DNS Eintrag der Withings API lokal zu ändern?

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    • DNS könnte evtl. klappen, vor allem wenn man eh ein pi-hole davor hängen hat.

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    • Wenn die originale Firmware unverschlüsselt mit den Withings-Servern kommuniziert: easy

      Aber so müsstest du die Verschlüsselung knacken. Weil wenn du den DNS umbiegst, wird das SSL erstmal sagen: „hey, der Server hat kein gültiges Zertifikat! Dem schicke ich nix.“

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    • Verstehe auch nicht wie whitings es zulassen kann dass man einfach die FW überschreiben kann.
      Da hat wohl der Azubi gecodet

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  • Haha, liebe es, was sich da gerade so tut.

    Empfehlung für die, die trainieren: OpenGym

    Kann man komplett selbst hosten, mit iPhone App. AI Coach mit eignen Key, wenn man will. Läuft perfekt.

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  • Withings hatte ich mal und war sowieso desaströs, Sync dauerte teils Wochen. Ich lese gerade das Buch Enshittification und Withings ist da bei Phase 4: Pile of shit. Umso besser, dass den Firmen aktuell ihre Geschäftsmodelle um die Ohren fliegen mit solchen Projekten.

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  • Aus dem Grund hab ich mir eine gute Waage zugelegt die mir die Daten einfach nur anzeigt.

    Mittels Kurzbefehle App übertrage ich die Infos mittels einfacher Abfrage und automatischer Übertragung in Apple Health und gleichzeitig in mein Protokoll und die Zwischenablage.

    Nutze Kurzbefehle immer mehr für den Ersatz von Apps.

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  • Meine überträgt die nicht nach Apple!

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  • Super Idee der Gier entgegenzutreten. Vielleicht ist das die generelle Antwort auf solches Geschäftsgebaren.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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