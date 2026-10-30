Reddit plant Login-Pflicht: Freies Lesen wird eingeschränkt

Wer bei Google nach einer Problemlösung sucht, landet häufig bei Reddit. Dort finden sich Erfahrungsberichte, Kaufempfehlungen und Diskussionen zu nahezu jedem erdenklichen Thema. Bislang lassen sich die meisten Beiträge auch ohne Benutzerkonto lesen. Das könnte sich allerdings bald ändern: Wie Reddit in seinen aktuellen Quartalszahlen und den zugehörigen Börsenunterlagen erklärt, sollen künftig mehr Inhalte ausschließlich angemeldeten Nutzern zugänglich sein.

Erste Tests noch in diesem Jahr

Die Änderungen sollen zunächst im vierten Quartal 2026 in einem oder mehreren Ländern außerhalb der USA getestet werden. Welche Märkte dazugehören, hat Reddit bislang nicht verraten. Anschließend möchte das Unternehmen die Ergebnisse auswerten und entsprechende Zugangsbeschränkungen schrittweise weltweit einführen.

Eine vollständige Abschottung ist offenbar nicht vorgesehen. Reddit-Chef Steve Huffman betonte, dass beispielsweise geteilte Links und Beiträge aus Suchmaschinenergebnissen weiterhin erreichbar bleiben sollen. Wer dagegen ohne Anmeldung durch verschiedene Unterforen stöbert, könnte künftig schneller auf eine Login-Schranke stoßen. Wie diese konkret aussehen wird, ist noch offen.

Mehr Nutzerkonten und bessere Werbung

Hinter der geplanten Änderung stehen mehrere Interessen. Angemeldeten Nutzern kann Reddit personalisierte Empfehlungen anzeigen und Werbung gezielter ausspielen. Zugleich möchte die Plattform verhindern, dass automatisierte Programme ihre Inhalte unkontrolliert auslesen. Bereits 2023 hatte Reddit den Zugriff auf seine Schnittstellen deutlich eingeschränkt, was unter anderem zum Aus zahlreicher Drittanbieter-Apps führte.

Dass angemeldete Nutzer wirtschaftlich besonders wichtig sind, machte Huffman ebenfalls deutlich: Sie sorgen bereits für mehr als 80 Prozent der Umsätze. Ein größerer Anteil registrierter Besucher könnte das Geschäft entsprechend stärken. Allerdings besteht auch das Risiko, dass Menschen die Plattform verlassen, sobald sie zur Anmeldung aufgefordert werden.

Googles KI-Suche kostet Reddit Besucher

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Reddit beobachtet einen deutlichen Rückgang der Besucher, die über Google auf die Plattform gelangen. Nach Einschätzung von Huffman könnten dafür auch die KI-Funktionen der Suchmaschine verantwortlich sein. Google AI Mode und die KI-Zusammenfassungen beantworten viele Fragen direkt in den Suchergebnissen. Nutzer müssen dafür keine externe Webseite mehr öffnen.

Ein direkter Zusammenhang ist allerdings nicht nachgewiesen. Reddit nennt auch andere mögliche Ursachen für die Entwicklung. Zudem betont das Unternehmen, dass die geplanten Login-Beschränkungen nicht unmittelbar als Reaktion auf den rückläufigen Suchmaschinen-Traffic zu verstehen seien.

Für iPhone-Nutzer bedeutet das zunächst keine unmittelbare Veränderung. Reddit lässt sich weiterhin über Safari und die offizielle App verwenden. Ob und wann das freie Stöbern ohne Benutzerkonto auch hierzulande eingeschränkt wird, hängt von den angekündigten Tests ab.