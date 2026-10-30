No Man’s Sky ist da: Ein ganzes Universum für die Hosentasche

Großes Erkunden auf kleinen Geräten: Das Weltraumabenteuer No Man’s Sky ist ab sofort für iPhone und iPad erhältlich. Entwickler Hello Games bringt damit ein Spiel auf Apples Mobilgeräte, das bislang vor allem auf Computern und Konsolen zu Hause war. Besonders erfreulich: Man kann kostenlos in das riesige Universum hineinschnuppern, bevor man sich für den Kauf entscheidet.

Wie bereits angekündigt, enthält die Mobilversion sämtliche großen Erweiterungen aus den vergangenen zehn Jahren. Dazu zählt auch das frisch veröffentlichte Forsaken-Update, das unter anderem neue Missionen, unheimliche Weltraumwracks und zusätzliche Möglichkeiten zur Gestaltung eigener Raumschiffe mitbringt.

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Erkundung einer nahezu grenzenlosen Galaxie. Spieler entdecken fremde Planeten, sammeln Ressourcen, bauen Basen, treiben Handel und liefern sich gelegentlich Kämpfe mit Weltraumpiraten. Die Planeten und ihre Bewohner werden dabei direkt auf dem jeweiligen Gerät erzeugt.

Kostenlos ausprobieren, einmalig freischalten

Beim Geschäftsmodell setzt Hello Games auf „Erst ausprobieren, dann kaufen“. Der Spieleinstieg ist kostenlos. Wer anschließend das gesamte Abenteuer freischalten möchte, bezahlt einmalig 22,99 Euro. Ein Abonnement ist nicht erforderlich.

Beeindruckend ist auch die Größe: Trotz der umfangreichen Spielwelt benötigt der Download laut App Store lediglich 3,8 GB Speicherplatz. Die Entwickler haben dafür die Grafik angepasst – ohne Abstriche zu machen.

Schon auf dem iPhone 11 spielbar

No Man’s Sky setzt mindestens iOS beziehungsweise iPadOS 26 voraus und läuft bereits auf dem iPhone 11. Bei den Tablets nennt der App Store unter anderem das iPad mini der sechsten Generation, das iPad Air der vierten Generation und das iPad der zehnten Generation als unterstützte Einstiegsmodelle.

Für die Bedienung wurde eine eigene Touch-Oberfläche entwickelt. Alternativ lassen sich Controller verwenden. Auf dem iPad werden zusätzlich Maus und Tastatur unterstützt. Auch die Ausgabe auf einem Fernseher ist vorgesehen.

Ganz ohne Einschränkungen kommt die Mobilfassung allerdings nicht aus. Ein Mehrspielermodus wird vorerst nicht angeboten. Außerdem stehen bestimmte Funktionen wie planetare Siedlungen erst auf leistungsfähigeren Geräten ab dem iPhone 15 Pro zur Verfügung.

Dennoch ist die Umsetzung überraschend aufwendig. Während viele komplexe Spiele ausschließlich aktuelle Pro-Modelle unterstützen, ermöglicht Hello Games damit auch Besitzern älterer iPhones eine Reise durch das Universum.