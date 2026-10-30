Milliarden Planeten auf weniger als 4 GB
No Man’s Sky ist da: Ein ganzes Universum für die Hosentasche
Großes Erkunden auf kleinen Geräten: Das Weltraumabenteuer No Man’s Sky ist ab sofort für iPhone und iPad erhältlich. Entwickler Hello Games bringt damit ein Spiel auf Apples Mobilgeräte, das bislang vor allem auf Computern und Konsolen zu Hause war. Besonders erfreulich: Man kann kostenlos in das riesige Universum hineinschnuppern, bevor man sich für den Kauf entscheidet.
Wie bereits angekündigt, enthält die Mobilversion sämtliche großen Erweiterungen aus den vergangenen zehn Jahren. Dazu zählt auch das frisch veröffentlichte Forsaken-Update, das unter anderem neue Missionen, unheimliche Weltraumwracks und zusätzliche Möglichkeiten zur Gestaltung eigener Raumschiffe mitbringt.
Im Mittelpunkt steht weiterhin die Erkundung einer nahezu grenzenlosen Galaxie. Spieler entdecken fremde Planeten, sammeln Ressourcen, bauen Basen, treiben Handel und liefern sich gelegentlich Kämpfe mit Weltraumpiraten. Die Planeten und ihre Bewohner werden dabei direkt auf dem jeweiligen Gerät erzeugt.
Kostenlos ausprobieren, einmalig freischalten
Beim Geschäftsmodell setzt Hello Games auf „Erst ausprobieren, dann kaufen“. Der Spieleinstieg ist kostenlos. Wer anschließend das gesamte Abenteuer freischalten möchte, bezahlt einmalig 22,99 Euro. Ein Abonnement ist nicht erforderlich.
Beeindruckend ist auch die Größe: Trotz der umfangreichen Spielwelt benötigt der Download laut App Store lediglich 3,8 GB Speicherplatz. Die Entwickler haben dafür die Grafik angepasst – ohne Abstriche zu machen.
Schon auf dem iPhone 11 spielbar
No Man’s Sky setzt mindestens iOS beziehungsweise iPadOS 26 voraus und läuft bereits auf dem iPhone 11. Bei den Tablets nennt der App Store unter anderem das iPad mini der sechsten Generation, das iPad Air der vierten Generation und das iPad der zehnten Generation als unterstützte Einstiegsmodelle.
Für die Bedienung wurde eine eigene Touch-Oberfläche entwickelt. Alternativ lassen sich Controller verwenden. Auf dem iPad werden zusätzlich Maus und Tastatur unterstützt. Auch die Ausgabe auf einem Fernseher ist vorgesehen.
Ganz ohne Einschränkungen kommt die Mobilfassung allerdings nicht aus. Ein Mehrspielermodus wird vorerst nicht angeboten. Außerdem stehen bestimmte Funktionen wie planetare Siedlungen erst auf leistungsfähigeren Geräten ab dem iPhone 15 Pro zur Verfügung.
Dennoch ist die Umsetzung überraschend aufwendig. Während viele komplexe Spiele ausschließlich aktuelle Pro-Modelle unterstützen, ermöglicht Hello Games damit auch Besitzern älterer iPhones eine Reise durch das Universum.
Entwickler: Hello Games
Laden
4GB? Bro!
Findest du das jetzt viel oder wenig? Das wird nicht so recht klar aus deinem „Bro!“.
Bro! Fühl ich!
Das ist schon beeindruckend wie komprimiert das Spiel ist.
Wann GTA 5 offiziell auf dem iPhone? :D
Inoffiziell gibt es das schon – Gerade erst letzte Woche gesehen und ich war beeindruckt :D
Ja hab’s auch gesehen. Ist schon sehr geil ;)
Super Spiel, kenn ich von der Switch. Seit wann gibt es einen Mehrspielermodus?
Seit einigen Jahren, aber es ist kein echter Mehrspielermodus, leider. Das haben sie nach und nach reingepatched und es ist eher so meh.
Bestimmt über ein Jahr schon oder
Kann man den Stand vom PC synchronisieren und umgekehrt?
Das wäre super.
Noch nicht. Ich warte drauf. Auf dem iPhone 15 sieht’s schon mal top aus.
Ist es für das iPhone Duo optimiert?
Nope gerade probiert
Nein
Ist das für’s Duo optimiert?
Ein sehr tolles Spiel. Auch super, dass es auch auf älteren Geräten in der Qualität läuft.
Werde nicht warm mit dem game