Withings Body Scan: iPhone-Waage wird zur Gesundheitsstation

Die neue Body Scan wird per WLAN ins Hausnetz eingebunden, unterstützt die automatische Erkennung von bis zu acht Nutzern und ist mit einem integierten Akku mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr ausgestattet. Mit der CE-Zulassung und Markteinführung rechnet der Hersteller in der zweiten Jahreshälfte, der Verkaufspreis für die Withings Body Scan soll bei 299,95 Euro liegen.

Zusätzlich zu den bereits bisher von den Withings-Waagen erfassten Werten wie Gewicht und Körperzusammensetzung erlaubt die Body Scan eine umfassende Analyse der segmentalen Köperzusammensetzung. Unterstützt wird dies dadurch, dass der Hersteller hier seine erste Waage mit Handgriff auf den Markt bringt. Bei der Messung in Verbindung mit dem herausziehbaren Griff wird ein nicht spürbares elektrisches Signal durch die Elektroden in der Waage und im Griff gesendet. Durch diese sogenannte bioelektrische Impedanzanalyse mit mehreren Frequenzen ist es möglich, zusätzliche Körperwerte zu erfassen und auszuwerten.

Insert

You are going to send email to