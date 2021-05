Withings Body Cardio berechnet Gefäßalter

Withings erweitert den Funktionsumfang der WLAN-Personenwaage Body Cardio um die Anzeige des sogenannten „Gefäßalters“. Die neue Kennzahl soll dabei unterstützen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekämpfen und drohende Probleme in diesem Bereich frühzeitig zu erkennen.

Als Basis für die Bestimmung des Gefäßalters dient die von der Withings Body Cardio ermittelte Pulswellengeschwindigkeit. Ein begleitender und von Medizinern entwickelter Check-up soll die Analyse des vaskulären Alters in weniger als 30 Sekunden ermöglichen. Die resultierenden Messwerte werden dann in die Einstufungen optimal, normal und suboptimal unterteilt im Display der Wage sowie für die Langzeitbeobachtung auch in der zugehörigen Health-App von Withings angezeigt.

Withings zufolge wird die neue Funktion im Rahmen eines Softwareupdates für die Body Cardio nach und nach für alle den Nutzer bereitgestellt.

Schlafdaten von Apple Watch übernehmen

Begleitend zu der neuen Messfunktion hat Withings auch ein größeres Update für seine Health-App veröffentlicht. Brandneu ist hier nun die Möglichkeit, mit der Apple Watch erfasste Schlafdaten mit der Withings-App zu synchronisieren.

Achtet in diesem Zusammenhang darauf, dass ihr nach solchen Updates regelmäßig die Freigabe-Vorgaben in den iOS-Einstellungen Datenschutz -> Health -> Health Maite kontrollieren solltet. Teils müssen zuvor genutzte Funktionen wie die Übergabe der mit der Schlaftracking-Matte „Sleep“ von Withings erfassten Messwerte an Apple Health erneut freigegeben werden.

Ebenfalls mit der neuen Version der Withings-App hinzugekommen ist übrigens die Möglichkeit, die mit der Schlafmatte von Withings erfassten Werte wie Schlafdauer, Effizienz, Herzfrequenz, Schlafapnoe oder Schnarchen in Form eines Arztberichtes als PDF auszugeben.

Die Withings Sleep haben wir vor längerer Zeit schon ausführlich vorgestellt. Die textilüberzogene Matte liegt unter der Matratze und zeichnet einen erstaunlich detaillierten Verlauf der Nacht inklusive Schlafphasen, Atmung und Herzfrequenz auf. Im vergangenen Jahr hat Withings hier noch eine Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe ergänzt.