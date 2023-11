Wikipedia-App: Spenden jetzt auch per Apple Pay

Die offizielle Wikipedia-Applikation hat mit ihrer letzten Aktualisierung jetzt weltweit ausgerollt, was erst vor wenigen Wochen als Pilotprogramm in Italien und den Niederlanden gestartet wurde.

Nutzer der freien Mitmach-Enzyklopädie können dem Projekt jetzt Bargeld-Spenden via Apple Pay zukommen lassen. Die neue Funktion ergänzt das bereits verfügbare Web-Formular, über das die Wikipedia bereits bislang Spenden per Lastschrift, Banküberweisung, Kreditkarte, PayPal oder mittels der so genannten Sofortüberweisung entgegengenommen hat.

Direkt in den App-Einstellungen

Mit Apple Pay greift das gemeinnützige Projekt jetzt auf eine Systemfunktion zu, die die Spendenbereitschaft erhöhen dürfte und den Vorgang selbst deutlich komfortabler gestaltet. Erreichbar ist die neue Funktion über das Zahnradsymbol auf der Startseite und dann im Bereich Donate > Donate with Apple Pay.

Hier können spendenwillige Anwender aus sieben voreingestellten Beträgen zwischen zwei und 100 Euro wählen, aber auch selbst einen Spendenbetrag eingeben, der sich bei Bedarf um die anfallenden Transaktionskosten ergänzen lässt und so dafür sorgt, dass die komplette Summe bei der Organisation ankommt.

Freies Wissen kostet Geld

Wir überweisen regelmäßig an das Wissensprojekt, meist dann, wenn dieses einmal im Jahr seine große Bannerkampagne startet und aktiv um Spenden bittet. Zwar hat die Wikipedia viele Macken und Unzulänglichkeiten, ist im großen und ganzen aber eines der sinnvollsten Online-Projekte überhaupt und fährt seit Jahren gut damit, nicht auf finanzkräftige Geldgeber angewiesen zu sein.

Nach Angaben der Wikipedia Foundation werden etwa 43 Prozent der jährlich eingesammelten Spenden für den Betrieb der Online-Enzyklopädie benötigt, 30 Prozent werden für Administration und Verwaltung eingesetzt, 12 Prozent für die Akquise neuer Spenden und 32 Prozent werden für den Community-Support eingesetzt.