Insta360 Ace und Ace Pro: Actions-Cams mit Apple-Watch-Anbindung

Insta360, der 2015 gegründete Anbieter von Action-Kameras, hat die Einführung zwei neuer Modelle bekannt gegeben, die ab sofort im Handel angeboten werden.

Insta360 Ace und Ace Pro

Das neue Flaggschiff des Herstellers trägt die Bezeichnung Insta360 Ace Pro, liefert 8K Video und kostet 479,99 Euro. Die etwas günstigere Variante hört auf den Namen Insta360 Ace, bietet Video mit einer Auflösung von bis zu 6K und kostet 409,99 Euro.

Insta360 bewirbt die beiden neuen ACE-Modelle als die smartesten Action-Kameras aller Zeiten, die nicht nur über eine in Kooperation mit Leica entwickelte Optik verfügen, sondern im Standardbetrieb in der Lage sind, 4K Videos mit 120 Bildern pro Sekunde einzufangen und Schnappschüsse mit 48 Megapixel zu erstellen. Eine spezielle Apple-Watch-Anbindung soll „GPS, Geschwindigkeit und viele andere Daten“ erfassen.

Integrierte KI-Algorithmen sollen die Bildqualität nicht nur während der Aufnahme abstimmen, sondern anschließend auch bei der Videobearbeitung zur Hand gehen und sich etwa um die neuen dynamischen KI-Warp-Effekte kümmern oder um die automatische Erstellung von Clip-Highlights.

So sind die Kameras in der Lage, die „wichtigsten Momente in einem Video“ selbstständig zu erkennen und können diese aus dem vorhandenen Material herausschneiden, eine Zusammenstellung komponieren und den restlichen Speicherplatz anschließend wieder freigeben.

Darüber hinaus können die ACE-Kameras hochauflösende Fotos während der Videoaufnahme erstellen, laufende Aufnahmen pausieren (und bei Bedarf wieder weiterlaufen lassen) und verfügen über die bereits bekannte Gestensteuerung, bei der sich einzelne Funktionen, wie etwa die Fotoaufnahme, per Handzeichen aktivieren lassen.

Die Konfiguration der wasserdichten Kameras erfolgt über die iPhone-Applikation Insta360. Der Hersteller gibt die Laufzeit der Kameras mit jeweils 100 Minuten an. Das Pro-Modell verfügt über eine neue Schnellladefunktion, die eine vollständige Aufladung in nur 46 Minuten ermöglicht. Das Standardmodell braucht 70 Minuten.