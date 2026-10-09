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Apple plant offenbar 5,2 Millimeter

Wie dünn muss ein iPhone sein? Neue Gerüchte zum iPhone Air 2
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Wie dünn muss ein Smartphone eigentlich noch werden? Mit dem iPhone Air hat Apple bereits eindrucksvoll gezeigt, wie viel Technik in einem nur 5,64 Millimeter schlanken Gehäuse Platz findet. Bei der zweiten Generation soll der Hersteller allerdings noch einen Schritt weitergehen. Angeblich wird das iPhone Air 2 um weitere 0,4 Millimeter dünner und erreicht damit die Bauhöhe des aufgeklappten iPhone Duo.

17 Air Iphone Hand

Nur noch 5,2 Millimeter dick

Die neuen Informationen stammen vom koreanischen Naver-Nutzer yeux1122 (via MacRumors), der sich in der Vergangenheit wiederholt zu unangekündigten Apple-Produkten geäußert hat. Wie man berichtet, soll das nächste iPhone Air nur noch rund 5,2 Millimeter messen. Gegenüber dem aktuellen Modell entspricht das einer Reduzierung um etwa sieben Prozent.

Damit wäre das Air 2 genauso dünn wie das aufgeklappte iPhone Duo. Zusammengefaltet misst Apples erstes Foldable dagegen 11,3 Millimeter. Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Gehäuse ohne die hervorstehenden Kameras.

Mehr Akku trotz dünnerem Gehäuse

Interessanterweise soll Apple gleichzeitig die Akkukapazität erhöhen. Frühere Gerüchte sprechen von 3.500 mAh statt der bisherigen 3.149 mAh. Das entspräche einer Steigerung um rund elf Prozent, obwohl das Gehäuse schrumpft. Möglich wäre dies etwa durch eine optimierte Anordnung der Komponenten oder eine verbesserte Akkutechnologie.

TD IPhone Air 49

Bereits im Juni hatten wir über die geplanten Verbesserungen bei Akku und Kamera berichtet. Schließlich gehören genau diese Bereiche zu den größten Kritikpunkten des ersten iPhone Air. Die zweite Generation wird für das Frühjahr 2027 erwartet. Bestätigt hat Apple bislang nichts.

Wie viel Dünnheit braucht der Alltag?

So beeindruckend ein nochmals schlankeres Gehäuse technisch wäre, stellt sich die Frage nach dem praktischen Nutzen. Schon das aktuelle iPhone Air liegt mit seinen 165 Gramm angenehm leicht in der Hand. Gleichzeitig fehlen eine Ultraweitwinkelkamera und ein echtes Teleobjektiv. Auch bei der Akkulaufzeit müssen Nutzer gegenüber anderen iPhones Abstriche machen.

Natürlich könnte Apple mit einer größeren Batterie einige dieser Nachteile ausgleichen. Andererseits ließe sich der gewonnene Platz möglicherweise noch sinnvoller für zusätzliche Akkukapazität oder bessere Kameratechnik nutzen. Zumal viele Besitzer ihr iPhone ohnehin in einer Schutzhülle verwenden, die den Unterschied von vier Zehntelmillimetern praktisch verschwinden lässt.

Was meint ihr: Lieber ein möglichst dünnes und leichtes iPhone oder ein paar Millimeter mehr für längere Akkulaufzeit und bessere Kameras?

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09. Okt. 2026 um 11:21 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Beim Nachfolger müsste erst einmal ein zweiter Lautsprecher rein.

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  • Alice O'Melleth

    Wenn es nur wieder durch den Alltag kommt, weil man es an einen Akku anschließt, ist völlig bedeutungslos, wie dünn das Gerät selbst ist, wenn es am Ende selbst nicht für den „Alltag“ reicht…

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  • Ich finde die Air Serie gut. Wer es wirklich dünn möchte, kann das haben und für mich gibt es die Pros.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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