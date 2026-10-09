Endlich ohne Abo
TextExpander jetzt kostenlos: Textbausteine auf iPhone und Mac
Wer regelmäßig dieselben Formulierungen, E-Mail-Adressen oder längere Textpassagen eingibt, kann sich mit Textbausteinen viel Tipparbeit sparen. Die seit Jahren bekannte Anwendung TextExpander bietet dafür jetzt erstmals einen dauerhaft kostenlosen Tarif an. Dieser lässt sich auf Mac, iPhone, iPad, Windows und im Chrome-Browser nutzen. Die gespeicherten Textbausteine werden automatisch zwischen den Geräten synchronisiert.
Fünf aktive Textbausteine kostenlos
Das Prinzip ist einfach: Statt eine häufig verwendete Formulierung jedes Mal auszuschreiben, genügt ein zuvor festgelegtes Kürzel. Beispielsweise könnte „;adr“ automatisch die vollständige Postanschrift einfügen. TextExpander bezeichnet diese Vorlagen als „Snippets“.
Der neue Gratis-Tarif erlaubt fünf gleichzeitig aktive Snippets, die beliebig oft verwendet werden dürfen. Weitere Textbausteine lassen sich unbegrenzt speichern, sind allerdings nicht unmittelbar nutzbar. Der Austausch eines aktiven Snippets gegen einen gespeicherten ist lediglich einmal innerhalb von zwei Wochen möglich.
Unterstützt werden zudem einfache Platzhalter, Datums- und Zeitangaben sowie die gemeinsame Nutzung innerhalb kleiner Teams mit bis zu fünf Mitgliedern. Komplexere Funktionen wie verschachtelte Textbausteine, Berechnungen oder Skripte bleiben den kostenpflichtigen Tarifen vorbehalten.
Eigene Tastatur für iPhone und iPad
Passend dazu hat TextExpander erst im September eine überarbeitete iPhone- und iPad-App veröffentlicht. Diese setzt mindestens iOS 18 voraus und bringt eine eigene Tastatur mit, über die sich die gespeicherten Textbausteine in Nachrichten, Mail und anderen Anwendungen einfügen lassen.
Für die Einrichtung muss die TextExpander-Tastatur unter „Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Tastaturen“ hinzugefügt und der vollständige Zugriff erlaubt werden. Erst danach funktioniert die automatische Erweiterung der Kürzel. Nutzer sollten sich bewusst sein, dass damit zusätzliche Tastaturberechtigungen erteilt werden.
Apples Textersetzung bleibt eine Alternative
Wer lediglich einige einfache Abkürzungen benötigt, ist möglicherweise schon mit Apples integrierter Textersetzung ausreichend versorgt. Diese findet sich auf dem iPhone unter „Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Textersetzung“, unterstützt ebenfalls den iCloud-Abgleich und besitzt keine vergleichbare Beschränkung auf fünf aktive Einträge.
TextExpander lohnt sich vor allem dann, wenn dieselben Vorlagen auch unter Windows benötigt werden oder zusätzliche Funktionen wie ausfüllbare Felder gefragt sind. Für den Einstieg ist keine Kreditkarte erforderlich. Neue Konten erhalten zunächst 30 Tage Zugriff auf die erweiterten Funktionen und wechseln anschließend automatisch in den kostenlosen Tarif.
Entwickler: TextExpander, Inc.
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Thema Apple Mail App:
Ich suche immer noch verzweifelt nach einer Lösung, die Schriftart (Größe und Font) anzugleichen.
So etwas wie Format übertragen, bei Word – man markiert etwas, dass die optimale Größe und den korrekten Font hat und überträgt es dann auf den Rest der Mail.
Bei größeren Mailverkehr mit mehreren Beteiligten ist es immer ein großes Durcheinander von Schriftgröße und Farbe!
Die finale Mail, die dann an alle geht, soll ein bisschen sauberer aussehen!
Wäre unfassbar dankbar für eure Tipps oder Ideen!
Anliegen nicht ganz verstanden.
Du kannst doch auch am Mac, so wie in deinem Word-Beispiel, Text markieren und auf den Rest das Format übertragen…?!
Jetzt kostenlos ist ein wenig übertrieben. Nur die wenigsten werden mit 5 freien Abkürzungen auskommen.
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