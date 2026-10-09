TextExpander jetzt kostenlos: Textbausteine auf iPhone und Mac

Wer regelmäßig dieselben Formulierungen, E-Mail-Adressen oder längere Textpassagen eingibt, kann sich mit Textbausteinen viel Tipparbeit sparen. Die seit Jahren bekannte Anwendung TextExpander bietet dafür jetzt erstmals einen dauerhaft kostenlosen Tarif an. Dieser lässt sich auf Mac, iPhone, iPad, Windows und im Chrome-Browser nutzen. Die gespeicherten Textbausteine werden automatisch zwischen den Geräten synchronisiert.

Fünf aktive Textbausteine kostenlos

Das Prinzip ist einfach: Statt eine häufig verwendete Formulierung jedes Mal auszuschreiben, genügt ein zuvor festgelegtes Kürzel. Beispielsweise könnte „;adr“ automatisch die vollständige Postanschrift einfügen. TextExpander bezeichnet diese Vorlagen als „Snippets“.

Der neue Gratis-Tarif erlaubt fünf gleichzeitig aktive Snippets, die beliebig oft verwendet werden dürfen. Weitere Textbausteine lassen sich unbegrenzt speichern, sind allerdings nicht unmittelbar nutzbar. Der Austausch eines aktiven Snippets gegen einen gespeicherten ist lediglich einmal innerhalb von zwei Wochen möglich.

Unterstützt werden zudem einfache Platzhalter, Datums- und Zeitangaben sowie die gemeinsame Nutzung innerhalb kleiner Teams mit bis zu fünf Mitgliedern. Komplexere Funktionen wie verschachtelte Textbausteine, Berechnungen oder Skripte bleiben den kostenpflichtigen Tarifen vorbehalten.

Eigene Tastatur für iPhone und iPad

Passend dazu hat TextExpander erst im September eine überarbeitete iPhone- und iPad-App veröffentlicht. Diese setzt mindestens iOS 18 voraus und bringt eine eigene Tastatur mit, über die sich die gespeicherten Textbausteine in Nachrichten, Mail und anderen Anwendungen einfügen lassen.

Für die Einrichtung muss die TextExpander-Tastatur unter „Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Tastaturen“ hinzugefügt und der vollständige Zugriff erlaubt werden. Erst danach funktioniert die automatische Erweiterung der Kürzel. Nutzer sollten sich bewusst sein, dass damit zusätzliche Tastaturberechtigungen erteilt werden.

Apples Textersetzung bleibt eine Alternative

Wer lediglich einige einfache Abkürzungen benötigt, ist möglicherweise schon mit Apples integrierter Textersetzung ausreichend versorgt. Diese findet sich auf dem iPhone unter „Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Textersetzung“, unterstützt ebenfalls den iCloud-Abgleich und besitzt keine vergleichbare Beschränkung auf fünf aktive Einträge.

TextExpander lohnt sich vor allem dann, wenn dieselben Vorlagen auch unter Windows benötigt werden oder zusätzliche Funktionen wie ausfüllbare Felder gefragt sind. Für den Einstieg ist keine Kreditkarte erforderlich. Neue Konten erhalten zunächst 30 Tage Zugriff auf die erweiterten Funktionen und wechseln anschließend automatisch in den kostenlosen Tarif.