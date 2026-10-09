Lieber iOS 27
Apple drängt iPhone-Nutzer jetzt stärker zu iOS 27
Apple möchte offenbar, dass möglichst viele iPhone-Besitzer auf iOS 27 wechseln. Knapp vier Wochen nach der Veröffentlichung des neuen Betriebssystems hat der Hersteller die Darstellung der verfügbaren Aktualisierungen verändert. Statt iOS 26.7.1 erscheint nun iOS 27.0.1 als bevorzugtes Update in den Einstellungen. Wer bei der bisherigen Systemversion bleiben möchte, muss dagegen etwas genauer hinschauen.
iOS 27 steht jetzt an erster Stelle
Apple zeigt das aktuelle iOS 27.0.1 seit gestern prominent unter „Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate“ an. Bislang war die Reihenfolge umgekehrt: iOS 26.7 beziehungsweise 26.7.1 standen an erster Stelle, während iOS 27 lediglich am unteren Bildschirmrand als zusätzliche Aktualisierung angeboten wurde.
Mit der geänderten Darstellung dürfte Apple insbesondere Nutzer erreichen wollen, die den großen Versionssprung bislang bewusst aufgeschoben haben. Schließlich greifen viele Anwender schlicht zu der Aktualisierung, die ihnen das iPhone zuerst anbietet.
iOS 26.7.1 bleibt weiterhin verfügbar
Ein verpflichtender Wechsel ist damit allerdings nicht verbunden. Wer vorerst bei iOS 26 bleiben möchte, kann weiterhin das kleinere Update auf iOS 26.7.1 installieren. Die Aktualisierung findet sich nun lediglich weiter unten im Bereich der zusätzlich verfügbaren Updates.
Auf die Installation sollte man auch bei einem Verbleib auf iOS 26 nicht verzichten. Apple hat mit iOS 26.7.1 eine Sicherheitslücke in CoreGraphics geschlossen, durch die manipulierte Dateien die Ausführung von Schadcode ermöglichen konnten. Nach Angaben des Herstellers könnte die Schwachstelle bereits bei gezielten Angriffen ausgenutzt worden sein.
Apple will mehr Nutzer zum Wechsel bewegen
iOS 27 steht seit dem 14. September zur Verfügung. Das Ende September veröffentlichte Update auf iOS 27.0.1 hat bereits mehrere Kinderkrankheiten beseitigt, darunter Probleme mit Face ID, der Kamera und der Bedienoberfläche.
Wie viele Nutzer inzwischen auf iOS 27 umgestiegen sind, hat Apple bislang nicht mitgeteilt. Die neue Reihenfolge zeigt aber, welche Version der Hersteller bevorzugt. Wer bei iOS 26 bleiben möchte, behält vorerst die Wahl – muss sich künftig allerdings etwas bewusster dafür entscheiden und idealerweise auch die automatische Installation abschalten.
Leider vergisst iOS 27 im
Teilenmenü häufig, die Tastatur einzublenden. :-(
+1 :((
Auch in der Familienfreigabe kommt bei mir die PIN für die Beschränkungen teilweise erst nach 1 Minute.
Nicht nur da… auch etwa, wenn man in „Passwörter“ die Suchfunktion nutzen möchte. Der Cursor wartet auf die Eingabe, aber die Tastatur bleibt verborgen …
War im AppStore auch schon, Passworteingabe ohne Tastatur, haha …
Den Fehler habe ich auch.
Tipp mal auf die Texteingabe, dann öffnet sich die Tastatur.
Erst mal 27.1 oder 27.2 abwarten.
Was wären deine Gründe dafür?
Ich warte auch immer mindestens die .1-Version ab. Und wer hier so schlaumeierhaft die Frage stellt, wieso, der soll sich die Antwort gefälligst selbst aus der Vergangenheit von früheren großen Versionswechseln ergoogeln. Im übrigen hat auch iFun früher mehrfach den Tip gegeben, die .1 abzuwarten.
Hey Frank, schlechten Tag gehabt? Schon mal gelesen was im Kommentarfenster steht, BEVOR du dort tippst ? Zudem war meine Frage ernst gemeint und ich hatte mir auch eine ernsthafte Antwort von fronk erhofft und keinen schlaumeierhaften Hinweis von dir.
27.1 wird es wohl nicht geben, sondern direkt 27.2. Jedenfalls ist die aktuelle Testversion bereits 27.2.
Für mich ist das Update eine Enttäuschung. Viele Dinge laufen schlechter als vorher.
Bsp. diktieren funktioniert viel schlechter. Der Akku hält bei unseren beiden iPhones überhaupt nicht mehr gut. Die Apple Watch braucht viel mehr Batterie. Immer wieder habe ich Synchronisation Probleme bei der Uhr. Ich habe sie schon entkoppelt wieder frisch gekoppelt soft Reset, Hard Reset. Alles bringt nichts.
Wie man’s macht … Vorher wurde gemeckert, dass iOS 27 unten war. Nur noch irre.
Es beschweren sich ja auch immer nur die, die eine andere Meinung haben. Also immer 50/50
ich wünsche mir das apple die walkieTalkie app auf den uhren wieder zurück bringt, diese ist ab ios 27 nicht mehr verfügbar jedoch das Grundgerüst auf der developer Plattform blieb bestehen.
Hast du die App je benutzt? Ernsthafte Frage, keine Kommentarspalten-Polemik!
Mir ist niemand bekannt, habe die Funktion auch stets ausgeblendet, weil es ja niemand genutzt hat…
iOS muss ja auch weiter mit dem vielleicht nicht neuesten macOS zusammenarbeiten. Das sollte man vor dem Update beachten.
Es ist noch nicht 2027 also brauche ich auch nicht iOS 27 :P
Die sollen erstmal mit ihrer Nummerierung klar kommen
Ein Release wird wohl niemals am 1. Januar erfolgen
Das haben sie. Die Jahreszahl bezieht sich aufs nächste Jahr dann nutzt man es ja hauptsächlich. In diesem Jahr sind es ja nicht mal drei Monate. Hätten Sie erst Update im Januar veröffentlicht dann würde es auch passen.
Ich warte wie immer bis zum X.1 – Update. Ist bei Apples Softwarequalität leider ein notwendiger Sicherheitsschritt für mich persönlich.
Und plötzlich geht Bildschirmzeit nicht mehr, wenn die Kinder nicht auch auf iOS 27 updaten (was aktuell noch nicht geht). Nein Danke.
Prinzipiell ist mir persönlich die Reihenfolge relativ egal. Was ich jedoch nicht cool finde ist der erhöhte Speicherbedarf von MacOS aufgrund KI Funktionen und dass man diesen Speicherplatz bei deaktivierten KI Funktionen nicht freigeben kann. Wie ist das denn unter iOS? Eine künstliche Verknappung für ein Upgrade auf mehr Speicherbedarf des Betriebssystems ist meiner Meinung nach nicht der schönste Weg für den Kunden.
26 und 27 sind ja eh fast das gleiche.
Ne, 27 ist wie damals ein Service Pack unter Windows. Es fixt unfassbar viele kleine nervige Details und das System läuft danach deutlich performanter.
das update benötigt 16,72 GB. Vllt. ist das ein Grund ?
WS soll das gängeln so ein Mist