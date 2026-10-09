Apple drängt iPhone-Nutzer jetzt stärker zu iOS 27

Apple möchte offenbar, dass möglichst viele iPhone-Besitzer auf iOS 27 wechseln. Knapp vier Wochen nach der Veröffentlichung des neuen Betriebssystems hat der Hersteller die Darstellung der verfügbaren Aktualisierungen verändert. Statt iOS 26.7.1 erscheint nun iOS 27.0.1 als bevorzugtes Update in den Einstellungen. Wer bei der bisherigen Systemversion bleiben möchte, muss dagegen etwas genauer hinschauen.

iOS 27 steht jetzt an erster Stelle

Apple zeigt das aktuelle iOS 27.0.1 seit gestern prominent unter „Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate“ an. Bislang war die Reihenfolge umgekehrt: iOS 26.7 beziehungsweise 26.7.1 standen an erster Stelle, während iOS 27 lediglich am unteren Bildschirmrand als zusätzliche Aktualisierung angeboten wurde.

Mit der geänderten Darstellung dürfte Apple insbesondere Nutzer erreichen wollen, die den großen Versionssprung bislang bewusst aufgeschoben haben. Schließlich greifen viele Anwender schlicht zu der Aktualisierung, die ihnen das iPhone zuerst anbietet.

iOS 26.7.1 bleibt weiterhin verfügbar

Ein verpflichtender Wechsel ist damit allerdings nicht verbunden. Wer vorerst bei iOS 26 bleiben möchte, kann weiterhin das kleinere Update auf iOS 26.7.1 installieren. Die Aktualisierung findet sich nun lediglich weiter unten im Bereich der zusätzlich verfügbaren Updates.

Auf die Installation sollte man auch bei einem Verbleib auf iOS 26 nicht verzichten. Apple hat mit iOS 26.7.1 eine Sicherheitslücke in CoreGraphics geschlossen, durch die manipulierte Dateien die Ausführung von Schadcode ermöglichen konnten. Nach Angaben des Herstellers könnte die Schwachstelle bereits bei gezielten Angriffen ausgenutzt worden sein.

Apple will mehr Nutzer zum Wechsel bewegen

iOS 27 steht seit dem 14. September zur Verfügung. Das Ende September veröffentlichte Update auf iOS 27.0.1 hat bereits mehrere Kinderkrankheiten beseitigt, darunter Probleme mit Face ID, der Kamera und der Bedienoberfläche.

Wie viele Nutzer inzwischen auf iOS 27 umgestiegen sind, hat Apple bislang nicht mitgeteilt. Die neue Reihenfolge zeigt aber, welche Version der Hersteller bevorzugt. Wer bei iOS 26 bleiben möchte, behält vorerst die Wahl – muss sich künftig allerdings etwas bewusster dafür entscheiden und idealerweise auch die automatische Installation abschalten.