Whee: TikTok startet Instagram-Nachbau auf Android

Der Kurzvideodienst TikTok hat mit der Bereitstellung seiner neuen Foto-Sharing-Applikation “Whee” begonnen, bietet diese vorerst jedoch ausschließlich auf der Android-Plattform an und scheint es offenbar darauf angelegt zu haben, der beliebten Instagram-Applikation des Facebook-Mutterkonzerns Meta Konkurrenz zu machen.

Im Beschreibungstext des Google Play Stores schreibt der für TikTok verantwortliche ByteDance-Konzern: “Whee ist eine neue soziale App, die dafür sorgt, dass du in den spontanen Momenten des Lebens mit deinen engen Freund*innen in Verbindung bleibst..”

Dabei betont das Unternehmen mehrfach, dass Whee für die Nutzung im engeren Freundeskreis ausgelegt und dafür gedacht ist, Lebensmomente zu teilen.

Nur in ausgewählten Regionen

Aktuell scheint sich die neue Whee-Applikation noch im Testbetrieb zu befinden. So fehlt die App nicht nur in Apples App Store, sondern ist auf Android-Geräten nur in einer Handvoll Regionen nutzbar. Aktuell scheint der Einsatz etwa in Australien, Pakistan, Thailand und der Türkei möglich zu sein.

Den in Googles Play Store veröffentlichten Screenshots nach zu urteilen, orientiert sich Whee am Instagram-Aufbau, bietet Kommentare, Direktnachrichten, Freundschaftsanfragen, Benachrichtigungen und Likes an. Die Bilder sind chronologisch sortiert und können direkt über eine integrierte Kamera-App aufgenommen werden.

Erste Hinweise im März

Erste Hinweise auf den Instagram-Konkurrenten waren bereits Mitte März aufgetaucht. Damals wurden Verweise auf “TikTok Photos” in der offiziellen Android-Applikation des Kurzvideodienstes aufgespürt sowie ein neues Icon und Textpassagen, die Anwender etwa dazu aufforderten, Foto-Beiträge in TikTok Photos zu teilen.

Wann genau die Android-Anwendung auch in einer Version für iPhone-Nutzer verfügbar sein wird, ist zur Stunde genauso ungewiss wie die Antwort die Frage, ob der neue Fotodienst überhaupt global ausgerollt wird.