Von Jackery und Shelly: Schaltsteckdose für neues Balkonkraftwerk

Shelly hat sich einen Namen als Anbieter von preislich attraktiven IoT-Lösungen gemacht, die wir allerdings zu großen Teilen in der Kategorie Bastellösungen einsortieren würden. Für Plug-and-Play-Lösungen stand der Produktname bisher eher nicht.

In den letzten Wochen hat Shelly allerdings durch neue Kooperationen deutlich gemacht, dass durchaus auch das Interesse besteht, zusätzliche Märkte zu bedienen. Neben einer Zusammenarbeit mit EcoFlow wurde auch eine gemeinsam mit Jackery entwickelte Schaltsteckdose angekündigt. Der Jackery Smart Plug Pro lässt sich jetzt zum Preis von 29 Euro bestellen.

Für eine Schaltsteckdose, auch wenn diese über eine Funktion zur Energiemessung verfügt, bewegt sich der Preis des Jackery Smart Plug Pro eher im oberen Bereich. Das zentrale Verkaufsargument für das Zubehör ist die Möglichkeit, damit die Stromabgabe des neuen All-in-One-Balkonkraftwerks Navi 2000 von Jackery zu steuern.

Das Jackery Navi 2000 gibt gesetzeskonform maximal 800 Watt an das Stromnetz ab. Mithilfe des Smart Plug Pro ist hier, ähnlich wie wir es von dem PowerStream-System von EcoFlow kennen, eine dynamische Anpassung der Stromabgabe möglich. Hängt ein Verbraucher an der Steckdose, so kann das Navi 2000 die abgegebene Strommenge entsprechend erhöhen. Das Solarsystem und die Steckdose kommunizieren hierfür permanent drahtlos und auf lokaler Ebene miteinander.

Die neu von Jackery angebotene Shelly-Steckdose kann sowohl über WLAN als auch über Bluetooth angesprochen werden und lässt sich als Ergänzung für das neue „Navi 2000“-System von Jackery verwenden. Jackery zufolge ist dies lediglich der Anfang einer größer angelegten Kooperation mit Shelly, in deren Rahmen auch weitere Shelly-Geräte mit dem Jackery-System kompatibel werden sollen. Als Nächstes steht hier der von EcoFlow bereits genutzte smarte Stromzähler Shelly Pro 3EM auf dem Plan.